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即市新聞

29/07/2019 09:12

《地產人眼－黃漢成》突破發展瓶頸困局，融入大灣區成新出路

　　《地產人眼》修訂《逃犯條例》而引起的風波越演越烈，遊行活動遍及港九新界各區，期間
更發生暴力衝突，市民人心惶惶之餘，商戶生意亦大受影響，更讓人擔憂的是，國內乃至海外的
旅客亦因香港近日的亂象，對來港旅行消費即時打退堂鼓，多個國家為了國民安全，皆更新對港
旅遊建議，愛爾蘭更對香港的旅遊安全級別提升至「高度警戒」，旅遊及零售業勢必受到影響，
令香港本已下行的經濟雪上加霜。
　
　　其實，香港近日公布的各項數據，早已令人憂心，港大早前下調本港今年全年實質ＧＤＰ增
長至１﹒８％，而今年上半年本港貨櫃碼頭累計處理９０６﹒４萬個標準箱，按年下跌８﹒１％
，若單計６月份，則按年下跌１１﹒３％，年初至今已連續六個月下跌，至於本港整體出口貨值
，亦連跌了８個月，估計本港下半年出口會持續維持負增長，未來香港整體經濟情況難望樂觀。
　
　　香港正面臨經濟放緩的困局，而粵港澳大灣區恰恰是香港發展瓶頸的新出路，無奈各界對融
入大灣區發展卻相對冷淡，別說政府沒有具體的計劃和策略方案，對年青一代的教育和宣傳，亦
是乏善足陳，不少青年人對前往國內發展，仍然充滿懷疑和戒心；反觀廣東省則積極推出《推進
粵港澳大灣區建設三年行動計劃》，為粵港澳大灣區這龐大的國家發展策略作出全力配合，相比
之下，此際紛紛亂亂的香港，實在是相形見絀。
　
　　其實中港關係一直密切無間，８０年代國內改革開放，為香港帶來了第一個黃金機會，不少
港商利用國內充沛而廉價的人力，把生產規模大幅擴張，讓香港的轉口貨運及航運業務得以蓬勃
發展；２００３年實施的自由行，不但挽回當時陷於低谷的經濟，更把本港零售業推向高峰；際
此香港盛衰的關鍵時刻，唯願港人能把心力重投經濟發展之上，緊緊把握粵港澳大灣區這黃金機
遇，讓香港發展更上層樓，再創繁榮興盛。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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