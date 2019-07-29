《鍾之日記》局勢不明朗，魚缸尋方向

《鍾之日記》７月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



香港近期飽受內外局勢不明朗影響，港澳辦今日下午３時召開發布會，首次就香港逃犯條例

修訂一事以來的香港局勢發表看法，總括而言，港澳辦表態堅決支持林鄭月娥依法施政，香港警

方嚴正執法；對成立獨立調查委員會，楊光沒有正面回應，對於元朗的暴力事件被指是「官鄉黑

勾結」，楊光表示，警務處處長及中聯辦負責人均有明確澄清，傳言是毫無根據的污衊。

港澳辦認為，近期激進的暴力衝擊已經對香港的社會秩序和國際形象造成了比較嚴重的影響

。至於對金融業的影響，目前從數據上來看還不明顯，但對於香港這個外向型的小型經濟體，在

複雜多變的國際經濟環境下，如果營商環境、營商信心有所下降，自然會加大金融業所面臨的外

部風險，香港的當務之急是要依法懲治暴力違法行為，盡快恢復社會秩序，維護好良好的營商環

境。



＊香江一度失守二萬八，Ａ場悶跌＊



受政治事件影響，加上美國財政部長努欽與貿易代表萊特希澤明日（３０日）將於上海，與

中國國務院副總理劉鶴舉行會談，是中美貿易談判破裂後首次啟動會談。惟美國總統特朗普在會

談前向北京施壓，稱中國可能要等到２０２０年美國總統大選出結果後，才會簽署貿易協議，因

為北京更希望與民主黨達成協議。

香江魚缸全日下跌，一度失守二萬八千點關口，低見２７９４５點跌４５２點，但隨著港澳

辦舉行記者會，跌幅開始逐步收窄，收市前重返二萬八關口之上。恆生指數收報２８１０６，跌

２９１點或跌１﹒０３％，主板成交６８６﹒２９億元升１﹒２３％。

內地６月規模以上工業企業實現利潤按年下降３﹒１％，再度轉為收縮。數據差導致大市今

日開局疲軟，滬綜指低開０﹒０２％後，全日維持窄幅跌幅，收跌０﹒１２％。科創板開板來到

第六日，全線上升，其中沃爾德（滬：６８８０２８）漲２０％，是科創板開板以來首隻漲停股

票。全日兩市成交３４３７億元，按日持平。



＊政治風暴愈演愈烈，地產板塊悲觀下插＊



香港自修訂《逃犯條例》起引發的政治風暴愈演愈烈，由議會抗爭、民眾上街到街頭巷戰，

每到禮拜六日香港都會發生嚴重的警民衝突，而且兩邊的武力程度都不斷升級，如周六（２７日

）在元朗的示威活動，警方在老人院附近的社會投擲催淚彈，又一度進入地鐵站拘捕示威者，至

於周日（２８日）爆發的衝突中，示威者已進化到使用彈弓、弓箭等武器，甚至出動到火攻，至

於警察一方則槍聲不盡白煙不絕。這場社會運動不可調和的原因在於，示威者的訴求已遠超反對

《逃犯條例》修訂本身，更融合了追究警方濫權、懲治黑社會、實行雙普選等訴求，但特首林鄭

月娥一味依靠警力平息衝突，始終未肯正面回應及處理訴求，令社會不滿情緒已達至沸點，對本

港經濟的創傷遠遠超過五年前的佔領運動。

事件還在愈鬧愈大，有港鐵（０００６６）車長發起明日（３０日）罷工，公務員工會發起

本周五（８月２日）罷工集會，另外亦有網民發起於下周一（８月５日）進行全民大罷工。這種

種跡象顯示今次政治風波很快將到達臨界點。

本港地產股全線挫，九龍倉（０１９９７）插４﹒７％領跌，新世界發展（０００１７）跌

３﹒６％，恆隆地產（００１０１）跌２﹒６％，長實集團（０１１１３）同跌２﹒６％，恆基

地產（０００１２）跌２﹒１％，港鐵（０００６６）則跌３﹒２％。

政府消息人士預告，本月無論旅遊及零售業的生意額，均會錄得雙位數跌幅。本港多隻經營

商場業務的房託股被拋售，領展（００８２３）低收２﹒８％，越秀房產信託（００４０５）微

跌０﹒６％，富豪信託（０１８８１）跌２﹒６％。



＊工行出資救錦州銀行，花旗稱其角色微不足道＊



繼建行（００９３９）根據監管部門接管的包商銀行後，深陷財困的中小城商行錦州銀行

（００４１６）又要國家出手挽救，不過此次由國有大行、資產管理公司等出面施以援手。

工商銀行（０１３９８）公布，擬通過全資子公司工銀投資出資不超過３０億元人民幣，收

購錦州銀行的內資股股份，佔錦州銀行普通股股份總數的１０﹒８２％。

中國信達（０１３５９）公告稱，全資附屬公司信達投資擬受讓錦州銀行內資股，佔其普通

股總數比例６﹒４９％。而中國長城資產管理股份有限公司亦公布，與錦州銀行部分股東簽署股

份轉讓協議，擬受讓錦州銀行部分存量內資股股份。但未明確具體持股比例及出資金額。

花旗發表研究報告指出，工銀投資在錦州銀行重組中，角色微不足道，惟投資者擔心工銀投

資可能高價接貨，以及擔心工行未來要繼續拯救其他財困銀行，卻令其股價受壓。日後若工銀投

資本不足，工行將要認購工銀投資的金融債券。花旗維持工行Ｈ股「買入」評級不變，目標價為

７﹒１４港元。

花旗另指，中國信達作為四大資產管理公司中，唯一沒有銀行牌照者，預料會在拯救錦州銀

行一事上，扮演領頭的角色。

股價表現方面，工行突接「國家任務」，拖累股價收挫２﹒４％，報５﹒３９元；而中國信

達（０１３５９）微跌０﹒６％。其他內銀股普遍向下，青島銀行（０３８６６）挫３﹒３％，

鄭州銀行（０６１９６）跌１﹒７％；而中行（０３９８８）跌１﹒２％，建行（００９３９）

及招行（０３９６８）跌１﹒１％，交通銀行（０３３２８）亦跌１％。



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