【駐滬專電】中船重工與上海簽署戰略合作協議

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市政府與中國船舶重工集團昨日在滬

簽署戰略合作框架協議，雙方將圍繞海洋裝備、動力與機電裝備、戰略性新興產業、生產性現代

服務業等領域加強戰略合作，進一步提升上海國防科技工業和船舶海工產業發展的能級，為共同

承接重大任務、共同實現高質量發展提供有力支撐。

