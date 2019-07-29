《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市政府與中國船舶重工集團昨日在滬
簽署戰略合作框架協議，雙方將圍繞海洋裝備、動力與機電裝備、戰略性新興產業、生產性現代
服務業等領域加強戰略合作，進一步提升上海國防科技工業和船舶海工產業發展的能級，為共同
承接重大任務、共同實現高質量發展提供有力支撐。
29/07/2019 09:03
【駐滬專電】中船重工與上海簽署戰略合作協議
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市政府與中國船舶重工集團昨日在滬
簽署戰略合作框架協議，雙方將圍繞海洋裝備、動力與機電裝備、戰略性新興產業、生產性現代
服務業等領域加強戰略合作，進一步提升上海國防科技工業和船舶海工產業發展的能級，為共同
承接重大任務、共同實現高質量發展提供有力支撐。
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