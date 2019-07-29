《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院副總理劉鶴主持召開國務院促進中
小企業發展工作領導小組第三次會議，研究部署進一步支持和促進中小企業發展。
會議強調，要把減稅降費等各項惠企政策落到實處，使各類企業都能真正享受到政策紅利。
要著力做好清理拖欠民營企業中小企業帳款工作，確保按期完成全年清欠目標任務。要加強中小
企業基礎性工作，完善中小企業信用、統計等制度。要大力提升中小企業專業化能力和水平，增
強市場競爭力。
29/07/2019 08:33
【駐京專電】劉鶴：做好清理拖欠民企中小企帳款工作
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院副總理劉鶴主持召開國務院促進中
小企業發展工作領導小組第三次會議，研究部署進一步支持和促進中小企業發展。
會議強調，要把減稅降費等各項惠企政策落到實處，使各類企業都能真正享受到政策紅利。
要著力做好清理拖欠民營企業中小企業帳款工作，確保按期完成全年清欠目標任務。要加強中小
企業基礎性工作，完善中小企業信用、統計等制度。要大力提升中小企業專業化能力和水平，增
強市場競爭力。
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