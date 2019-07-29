《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院副總理劉鶴２５日到工信部調研指
導。劉鶴指出，推動製造強國建設和製造業高質量發展是重要的階段性使命，工信部責無旁貸。
要保持工業經濟平穩健康發展，把製造強國建設抓細抓實，創造好的製造業發展生態，打牢工業
化基礎，在改造傳統產業、加快新興產業發展中努力形成新的增長點，抓好中央交辦的重大任務
重大項目，抓好中小企業發展，推進產業政策轉型，加快轉變職能。
29/07/2019 08:33
【駐京專電】劉鶴調研工信部：加快新興產業發展，形成新增長點
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院副總理劉鶴２５日到工信部調研指
導。劉鶴指出，推動製造強國建設和製造業高質量發展是重要的階段性使命，工信部責無旁貸。
要保持工業經濟平穩健康發展，把製造強國建設抓細抓實，創造好的製造業發展生態，打牢工業
化基礎，在改造傳統產業、加快新興產業發展中努力形成新的增長點，抓好中央交辦的重大任務
重大項目，抓好中小企業發展，推進產業政策轉型，加快轉變職能。
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