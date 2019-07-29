【駐京專電】外儲十年平均收益３﹒６８％，外匯局將推動管理修例

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國家外匯管理局年報（２０１８）公布。

年報首次對外披露其外匯儲備經營業績，２００５年－２０１４年，外匯儲備的１０年平均收益

率為３﹒６８％。２０１４年，被國際期刊《亞洲投資者》評為「最佳央行投資者」和「最佳中

國投資者」。

年報指出，２０１９年外匯管理法治建設的主要思路是，繼續加強外匯管理法規框架頂層設

計，完善法規架構內容，推動修訂《中華人民共和國外匯管理條例》。推進外匯管理領域「互聯

網＋政務服務」、「互聯網＋監管」建設。全面落實行政執法公示制度、執法全過程記錄制度、

重大執法決定和法規法制審核制度、公布規範性文件公開徵求意見制度等制度要求。



＊擴大外匯市場參與主體，穩步推進外匯市場開放＊



２０１９年外匯市場建設與發展的主要思路是，完善人民幣外匯衍生產品交易實需管理，豐

富外匯期權產品類型。支持境內銀行參與境外市場，擴大境外機構參與境內市場範圍。擴大外匯

市場參與主體，穩步推進外匯市場開放。完善全國外匯市場自律機制，推動《中國外匯市場准則

》深入執行，培育市場機構自律意識和風險管理能力。

積極推動境內商品期貨市場對外開放，明確境外投資者參與境內原油、鐵礦石等期貨交易所

涉匯兌、帳戶等管理政策，不設行政許可，充分便利相關跨境投資。

２０１８年，中國跨境資金流動和國際收支呈現基本平衡。經常帳戶差額保持在合理區間，

全年順差４９１億美元，與國內生產總值（ＧＤＰ）之比為０﹒４％。非儲備性質的金融帳戶順

差１３０６億美元，其中，以中長期投資和資產配置為目的的資本流入佔主導，對外投資理性有

序。截至２０１８年末，外匯儲備餘額３﹒０７萬億美元。

