《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京市住建委表示，近期北京市開展整治
房地產市場亂象行動，尤其是針對違法群租、「虛假房源信息」和炒作「學區房」等房地產市場
亂象進行整治，１０家違規發布房源信息的房地產經紀機構被查處。
北京誠明偉業房地產、北京金寶家房地產、北京金隅萬嘉房地產等１０家房地產經紀機構違
規發布房源信息，違反了《房地產經紀管理辦法》規定。北京市區兩級住建房管執法部門已立案
查處，並要求主流互聯網平台下架其發布的全部房源信息。
29/07/2019 09:07
【駐京專電】北京整治房地產市場亂象，１０家經紀機構被查處
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京市住建委表示，近期北京市開展整治
房地產市場亂象行動，尤其是針對違法群租、「虛假房源信息」和炒作「學區房」等房地產市場
亂象進行整治，１０家違規發布房源信息的房地產經紀機構被查處。
北京誠明偉業房地產、北京金寶家房地產、北京金隅萬嘉房地產等１０家房地產經紀機構違
規發布房源信息，違反了《房地產經紀管理辦法》規定。北京市區兩級住建房管執法部門已立案
查處，並要求主流互聯網平台下架其發布的全部房源信息。
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