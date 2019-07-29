《經濟通通訊社２９日專訊》商務部公告稱，決定自２０１９年７月２９日起對原產於美國
的進口正丙醇進行反補貼立案調查。
根據公告，商務部於６月１４日收到南京諾奧新材料有限公司、南京榮欣化工有限公司和淄
博諾奧化工股份有限公司（以下稱申請人）代表國內正丙醇產業正式提交的反補貼調查申請，申
請人請求對原產於美國的進口正丙醇進行反補貼調查。商務部在７月１５日就有關反補貼調查事
項向美國政府發出磋商邀請，並於７月２６日與美國政府進行了磋商。（ｃａ）
29/07/2019 11:17
【貿易開戰】商務部：對原產於美國的正丙醇進行反補貼立案調查
《經濟通通訊社２９日專訊》商務部公告稱，決定自２０１９年７月２９日起對原產於美國
的進口正丙醇進行反補貼立案調查。
根據公告，商務部於６月１４日收到南京諾奧新材料有限公司、南京榮欣化工有限公司和淄
博諾奧化工股份有限公司（以下稱申請人）代表國內正丙醇產業正式提交的反補貼調查申請，申
請人請求對原產於美國的進口正丙醇進行反補貼調查。商務部在７月１５日就有關反補貼調查事
項向美國政府發出磋商邀請，並於７月２６日與美國政府進行了磋商。（ｃａ）
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