【貿易開戰】商務部：對原產於美國的正丙醇進行反補貼立案調查

《經濟通通訊社２９日專訊》商務部公告稱，決定自２０１９年７月２９日起對原產於美國

的進口正丙醇進行反補貼立案調查。

根據公告，商務部於６月１４日收到南京諾奧新材料有限公司、南京榮欣化工有限公司和淄

博諾奧化工股份有限公司（以下稱申請人）代表國內正丙醇產業正式提交的反補貼調查申請，申

請人請求對原產於美國的進口正丙醇進行反補貼調查。商務部在７月１５日就有關反補貼調查事

項向美國政府發出磋商邀請，並於７月２６日與美國政府進行了磋商。（ｃａ）

