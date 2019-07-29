【貿易開戰】商務部：對原產於美歐日進口間甲酚進行反傾銷調查

《經濟通通訊社２９日專訊》商務部周一發布公告稱，決定自７月２９日起，對原產於美國

、歐盟、日本的進口間甲酚進行反傾銷立案調查。

公告並稱，根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人間甲酚的合計產量在

２０１６年、２０１７年、２０１８年均佔同期中國同類產品總產量的５０％以上，符合《中華

人民共和國反傾銷條例》第十一條和第十三條有關國內產業提出反傾銷調查申請的規定。

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