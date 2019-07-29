【貿易開戰】海關總署：允許俄羅斯全境大豆進口

《經濟通通訊社２９日專訊》海關總署近日公告指，根據中國相關法律法規和《中華人民共

和國海關總署與俄羅斯聯邦獸醫和植物檢疫監督局關於〈俄羅斯玉米、水稻、大豆和油菜籽輸華

植物檢疫要求議定書〉補充條款》規定，允許俄羅斯全境大豆進口。

俄羅斯大豆是指在俄羅斯境內所有產區種植用於加工的大豆；進口俄羅斯大豆不得帶中國關

注的檢疫性有害生物。（ｗｌ）

