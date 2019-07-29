《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，臨近月末財政支出力度加大，與政府債券發行
繳款、人行逆回購到期等因素對沖後，銀行體系流動性總量處於合理充裕水平。人行今日不開展
逆回購，為連續第五日暫停逆回購。
公開市場今日有５００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠５００億元人民幣。（ａｃ）
29/07/2019 09:24
【人行收水】人行逆回購五連停，淨回籠５００億
《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，臨近月末財政支出力度加大，與政府債券發行
繳款、人行逆回購到期等因素對沖後，銀行體系流動性總量處於合理充裕水平。人行今日不開展
逆回購，為連續第五日暫停逆回購。
公開市場今日有５００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠５００億元人民幣。（ａｃ）
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