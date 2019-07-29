【台灣選戰】國民黨正式提名韓國瑜參選：為了台灣安全民眾有錢

《經濟通通訊社２９日專訊》國民黨昨日（２８日）在台灣舉行全國代表大會，正式提名高

雄市長韓國瑜參選２０２０年台灣總統選舉，韓國瑜早前在黨內初選以大比數戰勝郭台銘等一眾

候選人，成為現屆總統蔡英文的競爭對手。

韓國瑜在全代會上表示，保衛中華民國戰役才剛開始，來年選舉不是君子之爭，而是攸關台

灣下一代的生死大戰，他稱自己帶着無比沉重心情、並背負重大責任去參選。

韓國瑜表示，全體人民要做出莊嚴選擇，「要選擇捍衛中華民國還是毀掉中華民國，要選擇

遵循憲法還是破壞憲法，要選擇奮發向前還是原地踏步，要選擇發展經濟還是綑綁民主，要選擇

兩岸和平還是台海危機」。韓國瑜又批評蔡英文執政三年，讓兩岸陷入戰爭危機，選擇韓國瑜是

為了台灣的安全、民眾有錢。

國民黨主席吳敦義說，只有承認九二共識、一中各表，才能恢復兩岸溝通渠道，這樣台灣的

對外關係及經濟，才會有起色。

蔡英文競選連任發言人阮昭雄受訪時表示，韓國瑜不敢就香港問題表態，又曾探訪中聯辦，

稱國民黨推出韓國瑜會毀滅中華民國、毀滅台灣今日的民主自由。民進黨主席卓榮泰則在社交平

台表示，韓國瑜的發言讓他「驚心動魄」，國民黨將傾全黨之力加上「韓粉」的激情，利用網軍

、造謠、金錢綁樁、派系分贓一貫等手法展開選戰，降低台灣民主素質。（ｅｙ）（ｚｚ）

