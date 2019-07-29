  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/07/2019 15:12

【駐京專電】港澳辦楊光：中央政府一直密切關注近期香港局勢變化

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光今
日在新聞發布會表示，近期，在香港圍繞特區政府修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助
條例》，發生了一系列游行示威活動和暴力事件，引起國際國內廣泛關注。中央政府一直密切關
注近期香港局勢的發展變化。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道29/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控跌浪已成勿只看息
FOCUS29/07/2019
【FOCUS】「宇宙行」馳援錦州創月低 內銀左右受壓難有運行
國際動態29/07/2019
約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
中國故事26/07/2019
【科創板】開板一周運行漸穩 成交收縮 安集累升3.5倍拔頭籌
生財有道26/07/2019
【嚟緊炒D乜】冠捷科技恢復盈利動力 博中期業績公布後炒上3元
FOCUS26/07/2019
【FOCUS】時隔兩月中美下周再會 「大鱷」看淡籲買長期資產
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金