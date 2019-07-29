【駐京專電】港澳辦楊光：中央政府一直密切關注近期香港局勢變化

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光今

日在新聞發布會表示，近期，在香港圍繞特區政府修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助

條例》，發生了一系列游行示威活動和暴力事件，引起國際國內廣泛關注。中央政府一直密切關

注近期香港局勢的發展變化。

