【駐京專電】港澳辦：堅決支持林鄭依法施政，香港警方嚴正執法

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光今

日在新聞發布會表示，發生在香港的遊行示威和暴力衝擊活動已經持續了一個多月，對香港的法

治、社會秩序、經濟民生和國際形象造成了嚴重影響，令所有關心香港、珍愛香港的人倍感痛心

。他在此表明三點意見：

第一，希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力。香港近期事態的演變，特別是少

數激進分子實施的暴力活動，已經嚴重破壞了香港繁榮穩定的大局，嚴重挑戰了香港法治和社會

秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰了「一國兩制」的原則底線，絕對不能

容忍。任何文明和法治社會都不會容忍暴力橫行。



＊特別理解和體諒香港警隊及其家人所承受的巨大壓力＊



第二，希望香港社會各界人士堅決守護法治。法治是香港人引以為傲的核心價值，是香港良

好的營商環境的基礎，是香港保持繁榮穩定的重要基石，絕不能坐視一小部分人肆無忌憚地踐踏

。法治的支柱一旦動搖，香港的繁榮穩定亦將不保。中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特

區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港特區政府有關部門和司法機構依法

懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。我們特別理解和體諒香港警隊

及其家人所承受的巨大壓力，藉此機會，謹向一直堅守崗位、恪盡職守、無懼無畏、忍辱負重的

優秀香港警察，致以我們崇高的敬意！



＊香港亂下去，全社會都要「買單」＊



第三，希望香港社會盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生。發展是香港的立身

之本，也是解決香港各種問題的正道。香港雖然積攢下一些不錯的家底，具有一些有利條件和獨

特優勢，但也經不起折騰。香港亂下去，全社會都要「買單」。特區政府和全社會都應該想方設

法，採取更有效的舉措，推動經濟發展、民生改善，特別是幫助年輕人解決在住房和學業、就業

、創業等方面遇到的實際困難，紓解他們的怨氣。中央政府願意與特區政府和香港社會各界人士

一起努力，為他們的發展創造良好的條件。

