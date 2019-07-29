【ＦＯＣＵＳ】「宇宙行」馳援錦州創月低，內銀左右受壓難有運行

【ＦＯＣＵＳ】自包商銀行５月遭央媽接管拉響中小銀信用警報，時隔兩個月後，因延遲披

露年報而深陷流動性危機魅影的錦州銀行（００４１６），卻「因禍得福」獲「宇宙行」、信達

投資、長城資產三家戰投入股，背後再顯政府發功紓困，力保中小銀及非銀金融機構融資功能。

不過，一邊是「宇宙行」等高資質商業銀行自身加速發行永續債撲水；另一邊是年報至今欠

奉的「待馳援」城商行的長長名單，面對「十個茶壺九個蓋」的資金騰挪財技，內銀股恐難有運

行。



＊泵水不逾３０億，賣空大增＊



近２０家至今仍未披露２０１８年報的城商行中，錦州銀行以資產計名列第二，僅次於恆豐

銀行。就在上周三（２４日），市場瘋傳該行遭多家機構列入交易黑名單，並引發銀行同業存單

及美元債拋售。

孰料僅僅３日後，即獲工行（０１３９８）旗下工銀投資、信達（０１３５９）旗下信達投

資各入股內資股股份１０﹒８２％、６﹒４９％；另長城資產亦確認擬受讓部分股份，可謂「因

禍得福」。錦州銀行最新稱，業務日漸恢復正常，正擇機開展增資擴股，料８月底前可發布去年

年報。

錦州銀行流動性危機蔓延暫止惡化，但有份向其泵水不逾３０億元的工行（０１３９８）周

一（２９日）股價就錄月低且賣空大增，加上銀保監據報正研究大型ＡＭＣ（資產管理公司）併

購重組高風險中小銀，由包商事件引發的資金市場流動性分層、並重創一眾城商行信用恐仍未解

決。



＊加快永續債發行撲水增成本＊



值得一提的是，年初以來，從國有行到商業銀行紛紛加快永續債發行，其中工行正在發行的

期限５＋Ｎ年的永續債規模達８００億元，為單次發行規模最大銀行永續債；農行（０１２８８

）據報亦計劃近期分期發行總額１２００億元永續債。

所謂永續債，即是沒有到期日的債券，通常以高票息作攬。較早時，中行、民生、浦發、華

夏已合計發行了１５００億元永續債，票面利率介乎４﹒５％至４﹒８５％之間。

一邊要以永續債補充資本，另一邊要作「財務性投資」，除了包商、錦州，面對另外十餘家

待紓困城商行名單，儘管中小銀信用風險難現爆煲，但維穩代價恐難免資金成本高企。

無獨有偶，沒有央媽馳援和背書的港銀，就遭大摩最新下調前景由「吸引」至「中性」，因

面對周期性和結構性考驗，未來淨息差勢受壓。而內銀在同業資金成本上升和為民企提供更多低

息貸款的左右夾擊下，淨息差收窄難大幅改善盈利，同命相憐亦恐難有運行。

（經濟通通訊社 俞瑾）

