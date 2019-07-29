《融天納地－溫天納》國際投資界如何看科創板

《融天納地》國際環境複雜，筆者上周接受ＣＮＮ、時代雜誌及日本經濟產經新聞訪問，討

論內地科創板與內地經濟緊密相扣，可見國際市場高度重視科創板。科創板此時推出，就是要殺

出一條新路，只可成功，不可失敗。科創板上周一（２２日）開板前，中央政府連續發布消息穩

定市場預期並推出一系列金融開放政策，希望提振市場信心保證科創板市場平穩推出，效果不俗

。國務院金融穩定發展委員會（即金融委）和人行報告都明確提出適時適度實施逆周期調節，保

持流動性合理充裕，向市場明確未來內地貨幣政策的傾向寬鬆，意在確保內地金融市場的平穩運

行，減少市場發生系統性風險的機會。



一系列政策細節眾多，包括金融委召開第六次會議，會議強調目前中央政府做好金融改革發

展穩定工作意義重大。要將金融工作放到整個國民經濟循環中去統籌謀劃、協調推進。更要繼續

實施好穩健貨幣政策，適時適度進行逆周期調節，保持流動性合理充裕。把握好處置風險的力度

和節奏，堅持在推動高質量發展中防範化解風險，及時化解中小金融機構流動性風險，堅決阻斷

風險傳染和擴散。



與此同時，人行發布《中國區域金融運行報告（２０１９）》，報告指出今年人行將緊緊圍

繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，創新和完善金融宏觀調控，深化金融

供給側結構性改革，調整優化金融體系結構，不斷改進金融服務。穩健的貨幣政策要鬆緊適度，

適時適度實施逆周期調節，根據內地經濟增長和價格形勢變化及時預調微調，廣義貨幣Ｍ２和社

會融資規模增速與內地生產總值名義增長速度相匹配。



科創板是一個新平台，為了成功，流動性因素非常重要。目前內地市場短期流動性看似充足

，資金價格回落頗為明顯，主要是此刻人行貨幣政策集中於短期貨幣市場，中長期貨幣政策仍有

發力空間。未來內地存貸款利率趨勢將會分開走，存款基準利率仍將保留相當長的時間，同時，

貸款利率定價機制要進一步改革，貸款基準利率將淡出，由市場化報價利率來取代貸款基準利率

。筆者估計隨著美國和歐洲等發達經濟體減息周期啟動，人行中長期貨幣政策或將進入改革階段

，通過制度性改革，改善貨幣傳導機制及有效性，讓內地中小企業甚至是全民經濟能夠受惠於政

策的效果。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

