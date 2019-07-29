《匯市一周－徐惠芳》觀望美聯儲議息，美元續走強

《匯市一周》展望周一（２９日），關注數據包括：英國７月Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ房價指

數年率、英國６月淨消費者信貸、英國６月央行抵押貸款變動、英國６月央行抵押貸款許可、英

國６月Ｍ４貨幣供應年率及月率、美國７月達拉斯聯儲製造業活動指數等。



周一亞市，日本公布數據，６月大型零售商銷售年率－０﹒５％，前值－０﹒５％，預估為

－０﹒６％；日本６月零售銷售年率為０﹒５％，前值１﹒２％修正至１﹒３％，預估為

０﹒２％；月率為０﹒０％，前值０﹒３％修正至０﹒４％，預估為－０﹒３％。美元兌日圓在

１０８﹒４０水平整固，上方阻力１０８﹒９０、下方支持１０７﹒８５。



＊關注聯儲議息＊



市場關注７月底，美聯儲議息結果，以及官員釋放信號，對後市的啟示。美國公布，耐用品

訂單超預期，首次申請失業救濟人數下降；每周初請失業人數下降至２０﹒６萬人，６月美國核

心資本財訂單增加１﹒９％。強勁的數據表示，美聯儲減息的幅度不大，只是預防性措施，不是

全面寬鬆周期的開始。



歐洲央行專業預測者調查報告顯示，２０１９年歐元區經濟增長預期為１﹒２％，２０２０

年通脹預期從１﹒５％降至１﹒４％，２０２１年預期從１﹒６％降至１﹒５％；２０２０年

ＧＤＰ增長預期從１﹒４％下調至１﹒３％，長期通脹預期從１﹒８％降至１﹒７％；長期經濟

增長預期為１﹒４％。德國６月出口物價指數月率為－０﹒２％，前值－０﹒１％；年率

０﹒２％，前值０﹒７％。德國６月進口物價指數月率為－１﹒４％，預估為－０﹒７％。



＊歐央按兵不動＊



歐元兌美元Ｖ型反彈，歐洲央行利率會議釋放鴿派信號，令歐元兌美元跌至２０１７年５月

以來的低點１﹒１１０２，隨後行長德拉吉表示，一些歐洲央行的回報率可能正在下降，沒有討

論潛在減息幅度，沒理由對目前經濟狀況感到沮喪，認為經濟衰退的可能性非常低。樂觀措辭刺

激歐元兌美元匯價反彈至兩日高點１﹒１１７５。歐洲央行暫時按兵不動，觀望美聯儲下周的政

策。歐元目前在１﹒１１３５水平整固，上方阻力１﹒１１９０、１﹒１２６５。



英國新首相約翰遜正式履新，並立即對內閣人事安排進行改組。圍繞著英國政治的迷局暫告

一段落，英國「脫歐」進程有望加速。前外相亨特以及親歐派的財政大臣哈蒙德宣布從內閣辭職

，市場觀望「脫歐」進展。約翰遜發表講話，加深「硬脫歐」的預期，他將繼續尋求與歐盟重新

舉行談判。英國反對黨工黨的領導人科爾賓放棄了立刻對內閣提出不信任案的行動，英國議會休

會期間，約翰遜的行政團隊尚有時間推動「脫歐」進程。英鎊下挫至１﹒２３７０水平上落，趨

勢往下，上方阻力１﹒２４９０、１﹒２５６０。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

