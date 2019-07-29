《金石為開－黃威》降息紛至沓來，黃金無懼美元走強

《金石為開》美國二季度經濟增速雖然下滑，但勝過市場預期。歐央行釋放出寬鬆信號，歐

元反覆走低；強硬的「脫歐」派伯里斯．約翰遜接任英國首相，亦導致英鎊創下兩年多新低。美

元指數上周繼續上行，再度逼近年內高位，對黃金施壓。不過由於全球央行紛紛採取寬鬆措施，

金價未遭到嚴重沽壓，全周震盪微跌０﹒５％。



美國商務部數據顯示，二季度美國實際ＧＤＰ同比增長２﹒１％，低於一季度３﹒１％的增

速，但高於市場預期的１﹒８％。而且相較於一季度消費增速的低迷，二季度消費同比增長

４﹒３％，成為支撐經濟的主要因素。惟二季度核心ＰＣＥ物價指數同比增長１﹒８％，略遜於

市場預期的２﹒０％。數據再度證明美國經濟雖然面臨下滑壓力及貿易前景的不確定性，但現況

並不算差，因此美聯儲需要大幅下調息率的理由也在減弱。預計本月降息２５個基點，年內合計

降息５０個基點的機會較大。美元因此獲得提振，延續上行步伐，對黃金造成了一定壓力。



歐洲方面，歐央行上周的利率決議調整了前瞻指引，預計將保持現有關鍵利率水平不變或者

更低水平至少到２０２０年上半年。雖然此次會議按兵不動以及德拉吉預期通脹在年底前回升，

令部分投資者頗為失望，但寬鬆信號較為明確，還是令歐元震盪走低。且近兩周韓國、俄羅斯等

央行紛紛啟動降息，環球貨幣環境趨於寬鬆，繼續支撐著黃金價格。



整體而言，現階段黃金仍處於多空爭持狀態。近期美元指數持續反彈，但壓力被貨幣寬鬆預

期抵消，暫時未有對黃金造成太大衝擊。日線保歷加通道中軌支撐位於１４１３左右，但以目前

的震盪市來看，後市金價下探下軌亦實屬正常。建議投資者參照小時圖走位，短線做波段操作。



本周市場關注點較多，最為重要的是美聯儲議息會議及鮑威爾的講話，此外日央行和英央行

均會公布利率決議。數據方面，重點關注美國７月非農、ＩＳＭ製造業指數以及歐元區二季度

ＧＤＰ。《六福金融分析師 黃威》

