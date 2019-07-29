《陶冬天下－陶冬》美國減息在即，歐洲寬鬆可期

《陶冬天下》美國聯儲明明即將減息，美元指數卻走出三頂高位；美國經濟增長大幅下滑，

美股指數又創出新高。全球風險資產市場在貌似怪異，卻充滿合理性的空間等待著兩件大事發生

聯儲進入減息周期和中美兩國重啟貿易談判。上周的最大事件是歐洲央行開會，政策維持不變

，但是ＥＣＢ發出了強烈的減息訊號，加上美國經濟數據好過預期，美元指數再次衝上９８關口

，並帶動資金流入美元區，美股、美債受惠。美國經濟增長如料下滑，但是２﹒１％的增長速度

強過預期的１﹒８％，消費需求尤其旺盛，核心通脹不興，為美國股市打下了新的強心劑。唐寧

街十號易主，約翰遜接任英國首相，幾乎所有親歐大臣或辭職或被炒，他還發表了強硬的１０月

３１日脫歐宣言，英鎊匯率下沉。



美國經濟在第二季度擴張了２﹒１％，比第一季度的３﹒１％弱，但是好過經濟師預測的１

﹒８％中位數，再次證實美國處在回歸正常速度的過程中，衰退的機會不大。消費增長高居４﹒

３％，ｖｓ預測的４﹒０％和上期的０﹒９％，乃是支撐經濟的主要功臣。今年年初的消費下滑

曾經給人帶來恐慌，但是強勁的勞工市場是美國經濟繼續前行的底蘊。相反地，商業投資收縮了

０﹒６％，是２０１６年第一季度以來的首次，不過主要是非住宅商業建設和礦業投資的急速下

滑所致，機械設備投資收縮僅０﹒７％，說明貿易不明朗因素製造出的民調類數據暴跌有言過其

實的地方。政府支出增加５﹒０％，主要來自非國防類政府開支。貿易和庫存導致的增長下拉因

素的最壞時間應該已經過去了。綜上所述，隨著減稅所帶來的一次性刺激接近尾聲，美國經濟已

經回歸正常增長環境。企業對前景看得稍微審慎一點，不過未見到恐慌跡象。熾烈的勞工市場支

撐住收入增長和消費欲望，因此經濟出現衰退的可能在可預見的未來應該不會發生，下半年預計

增長１﹒９％。如此背景下，本周的聯儲會議上的減息，主要針對的是外圍不穩定因素，美國經

濟本身暫時不需要貨幣政策的急救。減息可能一如市場預期降２５點，不過決策者的語境卻未必

那麼鴿派，鮑威爾需要對市場作出預期管理。筆者認為，目前可以見到的減息最少一次、最多兩

次，聯儲隨後進入觀察期。聯儲最可能擺出的姿態是，希望見到「持續的擴張」，暗示有進一步

寬鬆的空間，但是不對接下來是否繼續減息作出承諾。



歐洲則進入了暑假時期，歐洲央行在放假之前為９月的行動作出最後鋪墊。德拉吉在記者會

上再次提出增長的風險來自下行壓力，呼應了他最近的「如果經濟增長沒有改善，ＥＣＢ便準備

動用政策工具箱中的一切手段」。ＥＣＢ預期利率呆在目前水平或更低，這是前瞻性指引上的言

語變化，預示政策利率會作出下調。同時，筆者認為ＥＣＢ應該會重啟債券購買計劃，不過以公

司債為主，而不是政府債。歐洲減息，當然是一個強烈的貨幣政策訊號，但是有沒有效果呢？目

前央行對銀行的政策利率已經在－０﹒４％，進一步下調的空間極其有限，因為銀行無法給儲蓄

者開出負利率，所以影響到銀行利潤甚至資本金安全。更重要的是，經濟下行周期中銀行的借貸

欲望不強，流動性滯留在金融資產中套利，對實體經濟的說明有限。歐洲央行重回ＱＥ，對於市

場是一個利好消息，但是真正拉動經濟恐怕要靠財政刺激。各國在縮減財政赤字上做了一些事情

，國債成本也大幅下降，是時候放鬆一下勒緊的褲腰帶了。



本周焦點：１）非農就業數據，預計增加１５０Ｋ，時薪環比增０﹒２％；２）聯儲會議，

美國重回貨幣寬鬆，但是力度未必如市場想像的那麼強；３）中美貿易談判；４）歐洲第二季度

ＧＤＰ，預測０﹒２％（ＱｏＱ）。英國和日本的央行會議，估計沒有政策變化出台。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

