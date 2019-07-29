《經濟通通訊社２９日專訊》雅仕維（０１９９３）發盈警，預期截至６月３０日止中期錄
虧損，而去年同期則錄純利６５５萬元。
該集團指，虧損主因推出的新項目如海口美蘭機場、北京地鐵線及溫州地鐵線仍處起步期。
該等項目仍屬增長階段，惟特許經營費成本已確認，加上杭州機場的屆滿及採納自今年１月１日
起生效之香港財務報告準則第１６號「租賃」產生的不利影響。
該集團預期於８月下旬公布業績。（ｗｈ）
29/07/2019 07:58
【企業盈警】雅仕維（０１９９３）料中期轉盈為虧
《經濟通通訊社２９日專訊》雅仕維（０１９９３）發盈警，預期截至６月３０日止中期錄
虧損，而去年同期則錄純利６５５萬元。
該集團指，虧損主因推出的新項目如海口美蘭機場、北京地鐵線及溫州地鐵線仍處起步期。
該等項目仍屬增長階段，惟特許經營費成本已確認，加上杭州機場的屆滿及採納自今年１月１日
起生效之香港財務報告準則第１６號「租賃」產生的不利影響。
該集團預期於８月下旬公布業績。（ｗｈ）
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