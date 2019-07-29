《日入而息》港澳辦喊話撐港府，南方能源遭狙擊，港股跌２９１點

《今天重點》﹡港澳辦表示特區政府已反思修例紛爭，堅定支持林鄭施政；堅決支持林鄭依

法施政，香港警方嚴正執法；港澳辦論「違法達義」：有法必依是香港核心

價值；西方國家發表不負責任言論，邏輯滑稽荒謬；發展是解決香港各種問

題金鑰匙；暴力衝擊影響國際形象，金融外部風險加大

﹡港澳辦楊光稱中央政府一直密切關注近期香港局勢變化；「一國兩制」方針

有三條底線不能觸碰；楊光沒正面回應獨立調查委員會，否認「官鄉黑勾結

﹡國壽（０２６２８）料中期盈利按年增逾一倍，受惠投資收益大增

﹡新華保險（０１３３６）料中期盈利按年增八成

﹡南方能源（０１５７３）遭Ｅｍｅｒｓｏｎ狙擊，被指收入誇大五倍及面對

財務困難；南方能源跌逾２％下午起停牌



《即日市況》﹡地產收租股急挫，港股曾失守二萬八，收２８１０６點跌２９１點



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒１％，觀望中美會談兩市成交３４３７億



《美元匯價》﹡英鎊短線勿博反彈，後市大機會下試１﹒２２；歐元最新報１﹒１１２１

╱２４，日圓最新報１０８﹒６５╱６６



《公司資訊》﹡希望教育（０１７６５）以１﹒６億元人民幣收購河南一學院９５％股權

﹡佳明（０１２７１）青衣項目命名「明翹匯」，料８月尾獲預售樓花同意書

後即開售

﹡昆侖國際金融（０６８７７）今早宣布停牌

﹡金斯瑞（０１５４８）附屬獲５５００萬美元研發里程碑付款

﹡南方能源（０１５７３）遭Ｅｍｅｒｓｏｎ狙擊，被指收入誇大五倍及面對

財務困難

﹡恆生（０００１１）提升人工智能ＨＡＲＯ功能，８月起提供外幣服務

﹡美團（０３６９０）旗下北京三快科技經營範圍更新，增電子煙零售

﹡國家聯合資源（００２５４）出售多間附屬公司涉７００萬元人民幣

﹡華興資本（０１９１１）旗下私募股權基金第三期人民幣基金超額完成募資

﹡匯豐推新ＰａｙＭｅ應用程式Ｂｅｔａ測試版，可連接轉數快增值

﹡錦州銀行（００４１６）同業業務逐步恢復正常，將擇機增資擴股

﹡錦勝（００７９４）夥伴擬售合營公司股權予玖紙（０２６８９）

﹡郵儲銀行（０１６５８）發行全國首單債轉股專項債權融資計劃

﹡中國能源建設（０３９９６）與山東重工於設備採購等多方面建戰略立合作

關係

﹡青建國際（０１２４０）斥２﹒４億投標新加坡物業項目，計劃重建為住宅



《國企紅籌》﹡白雲山（００８７４）澄清不存在帳目造假及偷稅漏稅情況

﹡兗煤（０１１７１）第二季商品煤銷售跌０﹒４％

﹡中航科工（０２３５７）以中航電測及中航沈飛Ａ股認購ＥＴＦ份額



《神州民企》﹡毅德國際（０１３９６）今早起停牌，待刊發內幕消息

﹡騰訊（００７００）三倍原價與ＮＢＡ續約，再獲五年轉播權

﹡米格國際（０１２４７）主席以７萬元增持８５﹒２萬股股份



《中國要聞》﹡「九糧液」冒認親戚，五糧液狀告濱河集團終勝訴

﹡ＦＢＩ搜洛杉磯市政府，綠地泛海澄清未因賄賂案被控

﹡官媒表示個人住房貸款利率有上調可能但幅度不會太大

﹡社科院報告表示６月核心城市房價基本停止上漲

﹡中消協表示內地上半年培訓、健身類服務投訴量增幅較大

﹡內地雞蛋價格連漲，五個月急升４４％至每公斤近十元

﹡四部委發降槓桿工作要點，加快商銀定向降準資金使用

﹡廣新控股集團獲批實施國有資本投資公司改革試點

﹡中聯通攜手合作夥伴完成公路隧道５Ｇ試點部署及試驗

﹡中鋼協表示上半年粗鋼產量按年增一成，內地市場拉動

﹡人行逆回購五連停，淨回籠５００億

﹡４家企業中止科創板上市審核

﹡科創板Ａ＋Ｈ獲納滬深股通，中國通號高開０﹒９％

﹡海關總署表示允許俄羅斯全境大豆進口

﹡商務部表示對原產於美國的正丙醇進行反補貼立案調查；對原產於美歐日進

口間甲酚進行反傾銷調查

﹡管濤稱內地企業用匯率避險工具程度仍偏低

﹡北京５Ｇ信號先覆蓋五環內，年底基站超８０００個

﹡北京整治房地產市場亂象，１０家經紀機構被查處

﹡上海將用十年時間打造千億產值人工智能試驗區

﹡中保登啟動資產支持計劃注冊工作

﹡中船重工與上海簽署戰略合作協議

﹡港澳辦表示特區政府已反思修例紛爭，堅定支持林鄭施政；堅決支持林鄭依

法施政，香港警方嚴正執法；港澳辦論「違法達義」：有法必依是香港核心

價值；西方國家發表不負責任言論，邏輯滑稽荒謬；發展是解決香港各種問

題金鑰匙；暴力衝擊影響國際形象，金融外部風險加大

﹡港澳辦楊光稱中央政府一直密切關注近期香港局勢變化；「一國兩制」方針

有三條底線不能觸碰；楊光沒正面回應獨立調查委員會，否認「官鄉黑勾結

」

﹡網易遊戲否認裁員一成傳聞，惟無回應副總裁離職消息

﹡發改委表示上半年全社會累計完成貨運量按年增５﹒９％

﹡上海市商務委設立１４個保障組保障第二屆進博會

﹡上交所表示四企業問詢時未能作合理解釋或導致申請終止

﹡中證協發布上半年證券公司債券承銷情況報告



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１０８８５﹒７３點



《其他消息》﹡陳茂波稱港陷內憂外患，恐礙經濟

﹡報道指中資銀行９月訪大灣區洽拓業務，陳德霖帶隊

﹡黃偉綸稱市區重建不能擦去所有東西，應新舊融合

﹡房委會以試行形式加入房協出租計劃

﹡今年到期銀債下月派第６次息，年利率２﹒６厘

﹡華僑銀行料次季ＧＤＰ增長低於２％，全年樓價升８％

﹡深股通額度全日用約１６﹒９億元；滬股通額度全日流走逾１３億元，陸股

通淨買入近６０００萬

﹡屈臣氏與Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ合作推出健康基因檢測產品；屈臣氏表示７月

初至今銷售錄雙位數跌幅，下半年市況或波動

﹡中證恆生滬港通ＡＨ股精明指數成分股加入中信建投及人保

﹡花旗銀行推出Ｃｉｔｉ ＰａｙＡｌｌ，為客戶日常繳費增值



《移交逃犯》﹡中上環示威演變警民衝突，警拘４９人，１６人受傷

﹡公務員發起周五集會，稱無意搞對抗，望邀司局長出席

﹡民建聯譴責示威者踐踏法治，支持警方依法執勤

﹡美商會表示暴力事件等有損營商環境，促港府行動破僵局

﹡郭家麒將去信消防詢問警方是否要求救護車不入示威區

﹡港澳客運碼頭今早恢復運作

﹡盧偉聰發公告：讚揚並感謝警員貢獻，呼籲逆境中團結

﹡民建聯歡迎港澳辦支持政府，應雙軌並行回復社會秩序

﹡胡志偉稱中央誤判形勢，支持警隊只會激發更大衝突



《元朗黑夜》﹡梁君彥以議員未達共識及保安風險為由，拒開特別會議

﹡華僑永亨銀行及華僑永亨信用財務元朗分行恢復服務

﹡被指警棍上鑲金屬圈，警方稱為膠索帶鬆脫

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