《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７２２１．３５ 升 ２８．９０點╱０．１１％
標普５００ ３０２０．９７ 跌 ４．８９點╱０．１６％
納斯達克 ８２９３．３３ 跌 ３６．８８點╱０．４４％
倫敦富時１００ ７６８６．６１ 升 １３７．５５點╱１．８２％
法蘭克福ＤＡＸ １２４１７．４７ 跌 ２．４３點╱０．０２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６０１．１０ 跌 ８．９５點╱０．１６％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．８８，歐元兌美元１．１２２４
30/07/2019 07:47
《日出而作》美股個別發展，英鎊創２８個月低，特朗普再促減息
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７２２１．３５ 升 ２８．９０點╱０．１１％
標普５００ ３０２０．９７ 跌 ４．８９點╱０．１６％
納斯達克 ８２９３．３３ 跌 ３６．８８點╱０．４４％
倫敦富時１００ ７６８６．６１ 升 １３７．５５點╱１．８２％
法蘭克福ＤＡＸ １２４１７．４７ 跌 ２．４３點╱０．０２％
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