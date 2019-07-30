《經濟通通訊社３０日專訊》美元周一（２９日）企穩於近兩個月高位，預計美國將進行
１０年來首次減息，而英國無協議脫歐的風險上升，拖累英鎊跌至２８個月新低。
美元指數報９８﹒０２７，無大變動。歐元兌美元微升，報１﹒１１５美元。英鎊兌美元跌
逾１％，至２８個月新低，因投資者憂慮脫歐風險，以及英國新首相約翰遜提前舉行大選的可能
性。（ｍｎ）
30/07/2019 07:54
《匯市走勢》美元企穩於近兩個月新高，英鎊跌至２８個月低位
《經濟通通訊社３０日專訊》美元周一（２９日）企穩於近兩個月高位，預計美國將進行
１０年來首次減息，而英國無協議脫歐的風險上升，拖累英鎊跌至２８個月新低。
美元指數報９８﹒０２７，無大變動。歐元兌美元微升，報１﹒１１５美元。英鎊兌美元跌
逾１％，至２８個月新低，因投資者憂慮脫歐風險，以及英國新首相約翰遜提前舉行大選的可能
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