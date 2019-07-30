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即市新聞

30/07/2019 07:53

《盤前攻略》議息期間料港股繼續悶局，恒指今早或高開百點以內

　　《經濟通通訊社３０日專訊》聯儲局議息前夕，美股窄幅上落，市場普遍預料減息四分一厘
至半厘。另外，市場亦觀望議息後主席鮑威爾對美國經濟情況與前景的表述，對未來減息路向有
決定性作用。個股方面，科技股繼續有追捧，英特爾急升１﹒７８％，為最佳道指成分股；蘋果
亦漲０﹒９３％；而藥廠輝瑞旗下仿製藥業務與另一藥廠邁蘭合併，消息拖累輝瑞股價下挫
３﹒８１％，最終道指收報２７２２１點，升２８點或０﹒１１％。納指收報８２９３點，跌
３６點或０﹒４４％。標普收報３０２０點，跌４點或０﹒１６％。
　
＊夜期跌不足１０點，ＡＤＲ穩守二萬八關＊
　
　　港股夜期收報２８１２８點，跌７點，高水２２點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌３２點，報２８０７１點。預託證券升跌不一，騰訊跌０﹒１１％，
折合港元報３７１﹒８元。匯控跌０﹒６％，折合港元報６３﹒５元。中移動升０﹒７８％，折
合港元報６７﹒７。友邦跌０﹒２８％，折合港元報８２﹒８元。長和跌０﹒６６％，折合港元
報７４﹒７。中行跌０﹒４％，折合港元報３﹒２元。國壽升０﹒９３％，折合港元報２０﹒３
元。中海油跌０﹒５％，折合港元報１３﹒１元。中石化跌０﹒０２％，折合港元報５﹒１元。
中聯通跌０﹒１４％，折合港元報７﹒８元。
　
＊本港政治局勢影響入市意慾，成交料縮減＊

　　聯儲局於今日起一連兩日舉行議息會議，預料議息結果公布前，大市呈窄幅上落的格局。有
「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２８１２５點，升３４點或０﹒１２％。近期大市繼續
維持悶局，除議息外，本港政治局勢動盪亦是投資者考慮的事項，相信今明兩日成交將會繼續縮
減，港股短期內難有大幅突破的空間，暫時不入市可能是最佳策略。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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