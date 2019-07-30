《專家之言－黃文傑》美股８月勿抱太高期待，黃金看好白銀追落後

《專家之言》美國第二季企業業績不少已經公布，逾７成優於預期，看來又不算太差，當然

，還有一些重磅企業的業績有待出爐。另外，美國政府上周五（２６日）公布，第二季國內

ＧＤＰ年增成長２﹒１％，雖然低於第一季的３﹒１％，但也高於經濟學家預期的１﹒８％升幅

，且留意，第二季其企業庫存減少４４３億美元，把ＧＤＰ拖低了近１％，預料第三季會出現反

彈。另外﹒美國就業市場仍然保持緊張，第二季的個人消費開支亦十分亮麗，換言之，美國經濟

雖然增長放緩，但其實又不算太差，聯儲局減息的誘因減少了，行動上未必會太急，市場對此的

預期卻是十分高漲，直小心在用底議息會議後出現反高潮。



＊標指預測市盈率逾１８倍，金融海嘯後新高＊



另外，中美貿易談判雖然重開，但觀乎近況並不樂觀，美國總統特朗普表示，他認為北京政

府正期待著下年１１月大選美國政府換人後才達成協議，並再次對中國施壓，揚言將不承認中國

在世貿中「發展中國家」的地位，變相威脅會取消相關優惠。觀其言行，特朗普對於兩國間的談

判並不樂觀，短期內又一利好因素消失。

雖然美國企業盈利表現不差，但標指現今水平，其預測市盈率１８倍以上，為金融海嘯後最

高水平，只是因為現在債券實在貴的離譜，美股在稍為「便宜」的情況下被投資者所追捧，可是

，一旦減息預期與現實出現落差後，債息會否突然大幅上升，從而拖累股市呢，這個可能性是存

在的。另外，且看ＭＳＣＩ新興市場指數及ＭＳＣＩ東協指數等近日只是在高位窄幅拉鋸，升市

全數惻重於歐美股市中，最終能維持多久？８月的股市不宜抱有太高期待。



＊全球放水及美元受壓，有利貴金屬＊



美國經濟相對不俗，相反歐洲經濟仍然了無起色，歐央行再行寬鬆政策只是時間上的問題。

另一邊廂，英國選了一個支持強硬「脫歐」的首相，相關風險上升，英鎊短期內應難有起色，美

元恐怕會「被強勢」起來，特朗普不喜強美元，揚言不排除會干預，以此君言行發生的機會著實

不低。在預期全球放水、以及美元被干預的情況下，黃金理應可看高一線，除了黃金，投資者亦

可留意白銀，其近日走勢異常凌厲，大有追落後的味道。

《高富金融集團投資研究部 黃文傑》

