【企業盈警】恒泰裕集團（０８０８１）料半年虧損顯著增加

《經濟通通訊社３０日專訊》恆泰裕集團（０８０８１）預期截至今年６月３０日止六個月

將錄得綜合虧損顯著增加，而上年同期虧損約２０２﹒８萬元。

虧損主要原因由於已售存貨或服務成本大幅增加，而且當時資訊科技業務擴張而僱傭的員工

人數增加，致使已產生服務成本項下的技術員工薪金及福利增加，以及其他收益及虧損大幅減少

。公司的金融資產公平值收益亦較上年同期虧損約３１３１﹒８萬元。（ｊｔ）

