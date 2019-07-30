《經濟通通訊社３０日專訊》常滿控股（０８５２３）發盈喜，預計截至今年六月底止三個
月之純利較去年同期上升超過８０％，主要源於獲得新合約致使首季收益按年上升超過９０％。
公司預期將於下周三（７日）公布首季業績。（ｔｔ）
30/07/2019 09:01
【企業盈喜】常滿控股（０８５２３）料首季度盈利按年升超過八成
《經濟通通訊社３０日專訊》常滿控股（０８５２３）發盈喜，預計截至今年六月底止三個
月之純利較去年同期上升超過８０％，主要源於獲得新合約致使首季收益按年上升超過９０％。
公司預期將於下周三（７日）公布首季業績。（ｔｔ）
|國際動態30/07/2019
特提名粉絲掌情報總監 資歷遭質疑
|香港政情29/07/2019
【駐京專電】港澳辦：堅決支持林鄭依法施政 亂下去全社會都要「買單」
|生財有道29/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控跌浪已成勿只看息
|FOCUS29/07/2019
【FOCUS】「宇宙行」馳援錦州創月低 內銀左右受壓難有運行
|國際動態29/07/2019
約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
|中國故事26/07/2019
【科創板】開板一周運行漸穩 成交收縮 安集累升3.5倍拔頭籌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰