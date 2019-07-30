《經濟通通訊社３０日專訊》僑洋國際（０８０７０）預期，截至今年六月底止上半年之虧
損將較去年上半年之４３０萬元虧損大幅收窄，主要由於產量增加及生產程序優化令銷售成本下
降，以及「銷售及分銷」與「行政」開支減少。
公司預期將於下周一（５日）公布上半年業績。（ｔｔ）
30/07/2019 09:02
【企業盈警】僑洋國際（０８０７０）料上半年虧損大幅收窄
《經濟通通訊社３０日專訊》僑洋國際（０８０７０）預期，截至今年六月底止上半年之虧
損將較去年上半年之４３０萬元虧損大幅收窄，主要由於產量增加及生產程序優化令銷售成本下
降，以及「銷售及分銷」與「行政」開支減少。
公司預期將於下周一（５日）公布上半年業績。（ｔｔ）
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