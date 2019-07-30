《經濟通通訊社３０日專訊》鄺文記（０８０２３）發盈警，預期截至今年六月底止三個月
之除稅前純利錄得３０萬元，較去年同期２５０萬元大幅減少約８８％，主要由於停車場地坪鋪
設行業之競爭激烈、材料及分包商成本上升，以及就澳門項目採取的較低定價策略令毛利率下降
，從而拖累除稅前純利下降。另外，應收賬款之減值虧損增加亦是其中一個原因。
公司預期將於八月中公布首季業績。（ｔｔ）
30/07/2019 09:04
【企業盈警】鄺文記（０８０２３）料首季除稅前盈利減少８８％
《經濟通通訊社３０日專訊》鄺文記（０８０２３）發盈警，預期截至今年六月底止三個月
之除稅前純利錄得３０萬元，較去年同期２５０萬元大幅減少約８８％，主要由於停車場地坪鋪
設行業之競爭激烈、材料及分包商成本上升，以及就澳門項目採取的較低定價策略令毛利率下降
，從而拖累除稅前純利下降。另外，應收賬款之減值虧損增加亦是其中一個原因。
公司預期將於八月中公布首季業績。（ｔｔ）
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