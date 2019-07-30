【企業盈警】駿傑集團（８１８８）預計上半年錄得毛損及虧損淨額

《經濟通通訊社３０日專訊》駿傑集團（０８１８８）發盈警，預期截至今年六月底止上半

年，將錄得毛損及虧損淨額，而去年同期則錄得毛利及溢利淨額。

期內扭盈為虧，主要由於今年第二季新取得的公營界別建造項目延遲向公司交接建築地盤，

令期內收益大幅減少約５７％；期內非隧道建造項目的毛利率普遍低於去年同期所進行的隧道建

造項目；建造市場競爭越趨激烈，令今年項目的利潤下降。

公司預期將於八月初公布上半年業績。（ｔｔ）

