【企業盈喜】德寶集團（０８４３６）料上半年扭虧為盈

《經濟通通訊社３０日專訊》德寶集團（０８４３６）發盈喜，預期截至今年六月底止上半

年轉虧為盈，較去年同期之虧損１００萬元，大幅增加至超過７００萬元，主要由於較高的銷售

數據及產品整體毛利率改善所致。

公司預期將於８月１４日公布中期業績。（ｔｔ）

