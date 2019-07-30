【企業盈警】佳民集團（０８５１９）料上半年虧損有所增加

《經濟通通訊社３０日專訊》佳民集團（０８５１９）發盈警，預期截至今年六月底止上半

年之未經審核稅後虧損淨額，較去年同期之虧損７８１﹒２萬元增加逾一成半。倘扣除去年上半

年度錄得的一次性上市開支，今年上半年未經審核稅後虧損淨額預期將按年增加逾２００％。

預期虧損主要由於近期全球及地方經濟及社會不確定性（如中美貿易戰以及香港於該期間的

社會動盪及相關示威遊行）導致收益表現疲弱。

公司料於八月上旬公布中期業績。（ｔｔ）

