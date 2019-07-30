【企業盈警】永勤（８２７５）料季度溢利減少最多七成至一百萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》永勤集團（０８２７５）發盈警，預期截至今年六月三十日止

三個月，將錄得溢利淨額約１００萬元至２００萬元，而對比於上年同期則錄得溢利淨額約

３５０萬元，減幅約５７％至７１％

溢利淨額下降乃主要歸因於澳門新濠影匯二期項目（項目合同金額約２７０萬元）進度延誤

所致，因項目未能及時取得政府部門的必要設計批准及施工許可。

該集團將於８月刊發第一季度業績。（ｊｔ）

