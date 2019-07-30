《經濟通通訊社３０日專訊》永勤集團（０８２７５）發盈警，預期截至今年六月三十日止
三個月，將錄得溢利淨額約１００萬元至２００萬元，而對比於上年同期則錄得溢利淨額約
３５０萬元，減幅約５７％至７１％
溢利淨額下降乃主要歸因於澳門新濠影匯二期項目（項目合同金額約２７０萬元）進度延誤
所致，因項目未能及時取得政府部門的必要設計批准及施工許可。
該集團將於８月刊發第一季度業績。（ｊｔ）
30/07/2019 10:51
【企業盈警】永勤（８２７５）料季度溢利減少最多七成至一百萬元
《經濟通通訊社３０日專訊》永勤集團（０８２７５）發盈警，預期截至今年六月三十日止
三個月，將錄得溢利淨額約１００萬元至２００萬元，而對比於上年同期則錄得溢利淨額約
３５０萬元，減幅約５７％至７１％
溢利淨額下降乃主要歸因於澳門新濠影匯二期項目（項目合同金額約２７０萬元）進度延誤
所致，因項目未能及時取得政府部門的必要設計批准及施工許可。
該集團將於８月刊發第一季度業績。（ｊｔ）
|國際動態30/07/2019
特提名粉絲掌情報總監 資歷遭質疑
|香港政情29/07/2019
【駐京專電】港澳辦：堅決支持林鄭依法施政 亂下去全社會都要「買單」
|生財有道29/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控跌浪已成勿只看息
|FOCUS29/07/2019
【FOCUS】「宇宙行」馳援錦州創月低 內銀左右受壓難有運行
|國際動態29/07/2019
約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
|中國故事26/07/2019
【科創板】開板一周運行漸穩 成交收縮 安集累升3.5倍拔頭籌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰