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即市新聞

30/07/2019 09:22

期指結算日，恒指開報２８０５９跌４６點，國指微跌２點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚美股走勢窄幅上落，亞洲股市走勢則普遍向好，日經現漲
１５５點，首爾指數升５點。港股方面，是日期指結算日，恆指今早低開，友邦（０１２９９）
繼續遭高位沽壓，另外本地地產股繼續遭拋售。另外，國壽（０２６２８）因發盈喜撐起股價表
現。恆生指數報開報２８０５９點，跌４６點或跌０﹒１７％，主板成交１２﹒９７億元。國企
指數報１０７７８點，跌２點或跌０﹒０２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報６３﹒９元；港交所（００３８８）升
０﹒７５％，報２６７元；騰訊控股（００７００）跌０﹒０５％，報３７２元；中移動
（００９４１）跌０﹒１５％，報６７﹒１元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒６３％，報
８１﹒２５元。

　　十大跌幅恆指成分股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　８１﹒２５元　　　跌１﹒６３％
　　恆安國際（０１０４４）　　５９﹒０５元　　　跌１﹒３４％
　　恆隆地產（００１０１）　　１８﹒２４元　　　跌１﹒１９％
　　新地　　（０００１６）　１２６﹒２０元　　　跌０﹒７９％
　　中石化　（００３８６）　　　５﹒０６元　　　跌０﹒７８％
　　中銀香港（０２３８８）　　３０﹒３５元　　　跌０﹒６５％
　　中國神華（０１０８８）　　１５﹒６０元　　　跌０﹒６４％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒００元　　　跌０﹒６２％
　　港鐵公司（０００６６）　　５１﹒８０元　　　跌０﹒５８％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒３６元　　　跌０﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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