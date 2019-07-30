《盤後部署》不明朗因素眾多影響大市成交，港股維持窄幅上落格局

《經濟通通訊社３０日專訊》受累本港政局不穩持續發酵，加上中國中小型銀行財困情況再

惹憂慮，港股最多跌過４５２點，低見２７９４５點，最終收市重上二萬八，報２８１０６點，

跌２９１點或１％。隨著昨日收市後，多隻內險股發盈喜並略為帶動大市氣氛回暖，港股於期指

結算日下先低開４６點，報２８０５９點兼為全日最低位，在內險股及內房股回勇下，港股隨即

收復失地，最多反彈１６８點，高見２８２７４點。

然而，重磅股終究升勢疲弱，加上部分本地地產股繼續受壓，港股午後大部分時間升幅僅不

足百點，最終全日收升４０點或０﹒１４％，報２８１４６點。主板成交僅６１７﹒１億元，較

昨日減少一成。國企指數報１０８１８，漲３７點或０﹒３５％。

Ａ股表現靠穩，上證綜指收２９５２點，升１１點或０﹒３９％；深成指報９３９９點，升

４４點或０﹒４８％。兩市合共成交３８４３億人民幣，按日大增１１﹒８％。



＊最新經濟數據不會影響儲局議息後聲明＊



聯儲局於今日展開一連兩日的議息會議，市場普遍預計聯儲局會於是次會議上減息四分一厘

。雖然有部分分析認為，聯儲局今次或會減息半厘，但上周公布的第二季經濟增長２﹒１％好過

預期，而月初公布的通脹數據亦同樣優於預期，減息半厘的機會相當輕微。另外，美國今晚亦有

一項重要經濟數據出台。本港時間今晚八點半，美國會公布六月份核心ＰＣＥ物價指數，市場預

期按年增１﹒７％，高於前值的１﹒６％；預期按月增０﹒２％，與前值持平。

由於聯儲局的議息會議並不會參考本周出台的經濟數據，即使該數據好過預期，相信不會影

響聯儲局議息後聲明中的論調。同時，投資者亦需留意該聲明對經濟前景的看法，以及於未來貨

幣政策的動向所使用的字眼。



＊外資連續１２周撤資，後市表現不樂觀＊



美中兩國亦於昨日恢復貿易談判，雖兩國談判代表仍致力推動達成協議，但市場普遍認為是

次談判雙方立場均顯得更強硬，美方亦預料最少六個月的時間，雙方才能達成協議，因此市場對

貿談前景並不樂觀。考慮到目前市場不明朗因素仍然揮之不去，包括觀望議息後聲明、貿易談判

，以及本港政局的變化。加上工行（０１３９８）入股已陷入財困的錦州銀行（００４１６）

，亦令市場擔心大型銀行需繼續出資拯救陷入流動性風險的銀行，為市場增加多一項不穩因素。

另一方面，據富瑞資金流顯示，截至上周三（２４日）止一周，香港股票基金已連沽１２周

，累計淨流出１８﹒４２億美元（約１４４億元），反映機構投資者亦對港股後市不樂觀。走勢

上，港股昨日失守二萬八後旋即收復，料短期內該水平仍有一定的支持，若後市未能守穩該關口

，相信要往下補回上月中的上升裂口，並於該裂口的底部（約２７６００點）見支持。此外，港

股已連續１１日成交不足７００億元，意味觀望氣氛仍然十分濃厚，料在議息後聲明，以及本港

政局未回穩前，會以窄幅上落格局為主。（ｔｔ）

