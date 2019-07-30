《外企動向》高通與騰訊（００７００）將在手遊及５Ｇ領域合作

《經濟通通訊社３０日專訊》高通與騰訊（００７００）宣布將在手遊及５Ｇ領域上進行合

作，並共同研發５Ｇ版本的遊戲手機。

高通是Ａｎｄｒｏｉｄ手機所用晶片的最大供應商，根據協議，高通將協助騰訊的手遊提升

在Ａｎｄｒｏｉｄ手機上的表現。（ｍｎ）

