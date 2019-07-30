《經濟通通訊社３０日專訊》日本央行一如預期維持利率於負０﹒１％不變，繼續將１０年
期日債收益率目標定在近零水平，同時維持利率前瞻指引不變並將在更長時間內維持目前的極低
利率至少到２０２０年春季末。
央行稱，如果失去實現通脹目標的勢頭，將毫不猶豫地放寬政策。目前日本經濟處於溫和擴
張，但海外經濟增長放緩影響到出口及產出。
央行表示，將今財年通脹預測由１﹒１％下調至１％，經濟增長亦由０﹒８％降至０﹒７％
。（ｍｎ）
30/07/2019 11:04
《地區經濟》日本央行維持利率及前瞻性指引不變
《經濟通通訊社３０日專訊》日本央行一如預期維持利率於負０﹒１％不變，繼續將１０年
期日債收益率目標定在近零水平，同時維持利率前瞻指引不變並將在更長時間內維持目前的極低
利率至少到２０２０年春季末。
央行稱，如果失去實現通脹目標的勢頭，將毫不猶豫地放寬政策。目前日本經濟處於溫和擴
張，但海外經濟增長放緩影響到出口及產出。
央行表示，將今財年通脹預測由１﹒１％下調至１％，經濟增長亦由０﹒８％降至０﹒７％
。（ｍｎ）
|FOCUS30/07/2019
【FOCUS】約翰遜「攬炒」歐盟 蝴蝶效應或傷美股人幣
|國際動態30/07/2019
特提名粉絲掌情報總監 資歷遭質疑
|香港政情29/07/2019
【駐京專電】港澳辦：堅決支持林鄭依法施政 亂下去全社會都要「買單」
|生財有道29/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控跌浪已成勿只看息
|FOCUS29/07/2019
【FOCUS】「宇宙行」馳援錦州創月低 內銀左右受壓難有運行
|國際動態29/07/2019
約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰