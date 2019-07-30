《地區經濟》日本央行維持利率及前瞻性指引不變

《經濟通通訊社３０日專訊》日本央行一如預期維持利率於負０﹒１％不變，繼續將１０年

期日債收益率目標定在近零水平，同時維持利率前瞻指引不變並將在更長時間內維持目前的極低

利率至少到２０２０年春季末。

央行稱，如果失去實現通脹目標的勢頭，將毫不猶豫地放寬政策。目前日本經濟處於溫和擴

張，但海外經濟增長放緩影響到出口及產出。

央行表示，將今財年通脹預測由１﹒１％下調至１％，經濟增長亦由０﹒８％降至０﹒７％

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