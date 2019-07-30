《經濟通通訊社３０日專訊》英國首相辦公室表示，約翰遜將在接下來數周敦促歐盟洽商一
個更好的脫歐協議，同時亦準備好硬脫歐。
由於硬脫歐的可能性不斷增加，英鎊兌美元跌至２８個月低位，現再跌０﹒７％至１﹒２１
３４美元。
約翰遜將於今日前往威爾士的一個農場，聽取農業工人對於脫歐之後他們對生活的看法。在
此次行程之前，約翰遜表示脫歐將令英國可以不必遵從於歐盟的共同農業政策，英國將可與歐盟
以外的國家自由簽署新貿易協議，屆時英國可以出口更多的食品及農產品。（ｍｎ）
30/07/2019 13:16
【脫歐之後】英首相辦公室：未來數周將敦促歐盟重新洽商脫歐協議
《經濟通通訊社３０日專訊》英國首相辦公室表示，約翰遜將在接下來數周敦促歐盟洽商一
個更好的脫歐協議，同時亦準備好硬脫歐。
由於硬脫歐的可能性不斷增加，英鎊兌美元跌至２８個月低位，現再跌０﹒７％至１﹒２１
３４美元。
約翰遜將於今日前往威爾士的一個農場，聽取農業工人對於脫歐之後他們對生活的看法。在
此次行程之前，約翰遜表示脫歐將令英國可以不必遵從於歐盟的共同農業政策，英國將可與歐盟
以外的國家自由簽署新貿易協議，屆時英國可以出口更多的食品及農產品。（ｍｎ）
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約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
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