《談國論企－黎偉成》內房開發投資穩中有進啟示佳

《談國論企》中國的全國房地產開發投資於２０１９年１－６月份同比增長，無疑為年內最

低點，卻較上年同期升幅要高，尤其是住宅的開發投資增幅之可觀，乃受新開工面積使整體施工

面積處高增長軌道，顯然受到竣工及待售面積不斷減少的刺激。即使商品房銷售額及面積仍遜於

去年上半年，相信會在稍後時間恢復相對穩定甚至較快增長態勢。



來自中國國家統計局的最新資料，全國房地產開發投資於２０１９年上半年累計達６﹒１６

萬億元的同比增長１０﹒９％，不僅較１－５月份的１１﹒２％升幅少增０﹒３個百分點，更形

成二連跌和成為２０１９年前６個月以來增長最慢者，但此數與２０１８年１－６月份５﹒５５

萬億元所增的９﹒７％多增１﹒２個百分點，即環比增速有所減「弱」，但同比有頗為明顯的提

速，表現尚算不錯。此因住宅房地產的開發投資有更快增長所拉動，所涉４﹒５１６７萬億元的

同比增長１５﹒８％，較２０１８年上半年３﹒８９９萬億元所增１３﹒６％要多增２﹒２個百

分點所致。

住宅房地產開發投資的轉快，當然受惠於新開工面積，所涉７﹒７９９９８億平方米的同比

增長１０﹒５％，無疑較２０１８年１－６月份所增的１５％低４﹒５個百分點，但此數仍使施

工面積於２０１９年上半年達５３﹒８２萬平方米，同比增長１０﹒３％和較上年同期的

３﹒２％升幅多增７﹒１個百分點，可在一定程度意味住宅房地產開發商對業務前景感到相當信

心。

房地產特別是住宅的開發日趨興旺，乃因市場的供應在持續減縮，（一）房屋竣工面積於

２０１９年１－６月份累計２﹒２９２９萬平方米，同比減少１１﹒７％，較２０１８年同期所

減１２﹒８％略為收窄１﹒１個百分點，仍然是處於雙位數的跌幅，和（二）待售面積

２﹒３２３億平方米的同比亦減少１５﹒２％，同樣較上年同期所減的２２﹒１％有所收窄，又

同樣是不輕的減幅，而剛性的需求基本基本不減，乃住宅房地產前景仍然值得俏看之因。



＊金融機構再度積極支持商品樓市＊



由是（三）房地產開發企業到位的資金，亦於２０１９年１－６月份達８﹒４９６萬億元，

同比增長的７﹒２％，較２０１８年同期７﹒９萬億元所增的４﹒６％多增２﹒６個百分點，同

樣是良性的啟示，惹人注目的當然是（１）國內貸款１﹒３３３萬億元同比增長８﹒４％，扭轉

２０１８年上半年１﹒２２９萬億元要下跌７﹒９％之逆勢，和（２）個人按揭貸款１﹒２８萬

億元同比增長１１﹒１％，而上年同期則減少４％，可以在相當程度反映出以商業銀行為主的金

融機構對商品住宅房地產所需的融資作出有力的支持。

至於（３）自籌資金２﹒６７３１萬億元同比增長４﹒７％，漲幅低於２０１８年１－６月

２﹒５５４１萬億元的９﹒７％，部分原因可能是得到金融機構的貸款支持有關。

但（四）商品房銷售的情況仍有待改善：所涉銷售額６﹒１３４５萬億元同比增長８﹒４％

，增幅較２０１８年的１４﹒８％升幅要低，銷售面積６﹒６１８億平方米減少１％而上年同期

則升３﹒２％。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

