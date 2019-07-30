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即市新聞

30/07/2019 09:31

《異動股》國壽（２６２８）現漲近２％暫冠藍籌，料中期多賺逾倍

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國壽（０２６２８）Ｈ股現價上升１﹒４９％，報２０﹒４５
元，收復１０天（２０﹒４８５元）及２０天線（２０﹒２０９元），暫升幅最大藍籌；成交約
３７７萬股，涉資７７０６萬元，主動買盤６６％。
　　Ａ股（滬：６０１６２８）現價３０﹒７元，升２﹒５７％，成交７７４０萬元，涉及
２５３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７０﹒５４％。
　　國壽預計，其截至６月底止之中期純利比較去年同期純利１６４﹒２３億元（人民幣．下同
），增加１８８﹒８６億至２２１﹒７１億元，按年升１１５％至１３５％。
　　另外，預計上半年扣除非經常性損益後歸屬於公司股東的淨利潤增加約１４０﹒５９億元到
１７３﹒６７億元，按年增加８５％至１０５％。
　　公司表示，增長主要受益於公開市場權益類投資收益按年大幅增加，以及中國財政部和稅務
總局政策影響下期內所得稅費用減少。
　　國壽發盈喜後，大行仍改變對其看法，摩通維持增持評級，目標價４２元。瑞信維持跑贏大
市評級，目標價２６元。
　　現時，恆生指數報２８１５２，上升４６點或上升０﹒１７％，主板成交２３﹒５０億港元
。國企指數報１０８１４，上升３３點或上升０﹒３２％。
　　上證綜指報２９４８，上升７點或上升０﹒２５％，成交４８﹒０９億元。
　　深成指報９３６５，上升１１點或上升０﹒１２％，成交５２﹒６３億元。

　表列相關或同板塊股份表現

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中國太平（００９６６）　　２２﹒１０元　　　　上升０﹒９１％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　新華保險（０１３３６）　　３９﹒９０元　　　　上升３﹒６４％　　∥
　　（滬：６０１３３６）　　５７﹒０３元人幣　　上升３﹒６０％　　∥＋　６２﹒３７％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國人保（０１３３９）　　　３﹒３３元　　　　上升０﹒６０％　　∥
　　（滬：６０１３１９）　　　９﹒１８元人幣　　上升１﹒７７％　　∥＋２１３﹒１６％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中再保　（０１５０８）　　　１﹒３６元　　　　下跌０﹒７３％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國平安（０２３１８）　　９５﹒５５元　　　　上升０﹒５８％　　∥
　　（滬：６０１３１８）　　９０﹒２０元人幣　　上升０﹒８４％　　∥＋　　７﹒２４％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥　
　中國財險（０２３２８）　　　９﹒４７元　　　　上升０﹒２１％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國太保（０２６０１）　　３３﹒８５元　　　　上升１﹒５０％　　∥
　　（滬：６０１６０１）　　３９﹒５１元人幣　　上升２﹒３６％　　∥＋　３２﹒５９％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　眾安在線（０６０６０）　　１８﹒８２元　　　　上升０﹒３２％　　∥
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ｔｔ）

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