《異動股》國壽（２６２８）現漲近２％暫冠藍籌，料中期多賺逾倍

《經濟通通訊社３０日專訊》國壽（０２６２８）Ｈ股現價上升１﹒４９％，報２０﹒４５

元，收復１０天（２０﹒４８５元）及２０天線（２０﹒２０９元），暫升幅最大藍籌；成交約

３７７萬股，涉資７７０６萬元，主動買盤６６％。

Ａ股（滬：６０１６２８）現價３０﹒７元，升２﹒５７％，成交７７４０萬元，涉及

２５３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７０﹒５４％。

國壽預計，其截至６月底止之中期純利比較去年同期純利１６４﹒２３億元（人民幣．下同

），增加１８８﹒８６億至２２１﹒７１億元，按年升１１５％至１３５％。

另外，預計上半年扣除非經常性損益後歸屬於公司股東的淨利潤增加約１４０﹒５９億元到

１７３﹒６７億元，按年增加８５％至１０５％。

公司表示，增長主要受益於公開市場權益類投資收益按年大幅增加，以及中國財政部和稅務

總局政策影響下期內所得稅費用減少。

國壽發盈喜後，大行仍改變對其看法，摩通維持增持評級，目標價４２元。瑞信維持跑贏大

市評級，目標價２６元。

現時，恆生指數報２８１５２，上升４６點或上升０﹒１７％，主板成交２３﹒５０億港元

。國企指數報１０８１４，上升３３點或上升０﹒３２％。

上證綜指報２９４８，上升７點或上升０﹒２５％，成交４８﹒０９億元。

深成指報９３６５，上升１１點或上升０﹒１２％，成交５２﹒６３億元。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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中國太平（００９６６） ２２﹒１０元 上升０﹒９１％ ∥

∥

新華保險（０１３３６） ３９﹒９０元 上升３﹒６４％ ∥

（滬：６０１３３６） ５７﹒０３元人幣 上升３﹒６０％ ∥＋ ６２﹒３７％

∥

中國人保（０１３３９） ３﹒３３元 上升０﹒６０％ ∥

（滬：６０１３１９） ９﹒１８元人幣 上升１﹒７７％ ∥＋２１３﹒１６％

∥

中再保 （０１５０８） １﹒３６元 下跌０﹒７３％ ∥

∥

中國平安（０２３１８） ９５﹒５５元 上升０﹒５８％ ∥

（滬：６０１３１８） ９０﹒２０元人幣 上升０﹒８４％ ∥＋ ７﹒２４％

∥

中國財險（０２３２８） ９﹒４７元 上升０﹒２１％ ∥

∥

中國太保（０２６０１） ３３﹒８５元 上升１﹒５０％ ∥

（滬：６０１６０１） ３９﹒５１元人幣 上升２﹒３６％ ∥＋ ３２﹒５９％

∥

眾安在線（０６０６０） １８﹒８２元 上升０﹒３２％ ∥

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

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