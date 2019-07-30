《中資異動》新華保險急升逾３％暫冠國指股，料中期多賺超過八成

《經濟通通訊社３０日專訊》新華保險（０１３３６）Ｈ股現價上升３﹒３８％，報

３９﹒８元，暫五連揚累漲５﹒８６％，暫升幅最大國指股；成交約２３０萬股，涉資９１６５

萬元。

Ａ股（滬：６０１３３６）現價５７﹒１６元人民幣，升３﹒８３％，成交５﹒１３億元人

民幣，涉及８９８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價６３﹒１５％。

新華保險預期，今年上半年淨利潤按年增加４６﹒３９億元人民幣，按年增加８０％；而扣

除非經常性損益的淨利潤則按年增加２６﹒２４億元人民幣，按年增加４５％。

交銀國際維持該股中性評級，目標價４８元。瑞信維持跑贏大市評級，目標價４８﹒５元。

現時，恆生指數報２８１７９，上升７２點或上升０﹒２６％，主板成交４２﹒３６億元。

國企指數報１０８２１，上升４０點或上升０﹒３８％。

上證綜指報２９５４，上升１３點或上升０﹒４５％，成交１２３﹒３９億元人民幣。

深成指報９３９５，上升４１點或上升０﹒４４％，成交１４２﹒８６億元人民幣。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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中國太平（００９６６） ２２﹒１５元 上升１﹒１４％ ∥

∥

中國人保（０１３３９） ３﹒３３元 上升０﹒６０％ ∥

（滬：６０１３１９） ９﹒１９元人幣 上升１﹒８８％ ∥＋２１３﹒５０％

∥

中國再保險（０１５０８） １﹒３６元 下跌０﹒７３％ ∥

∥

中國平安（０２３１８） ９５﹒５０元 上升０﹒５３％ ∥

（滬：６０１３１８） ９０﹒４７元人幣 上升１﹒１４％ ∥＋ ７﹒６１％

∥

中國財險（０２３２８） ９﹒４８元 上升０﹒３２％ ∥

∥

中國太保（０２６０１） ３４﹒１５元 上升２﹒４０％ ∥

（滬：６０１６０１） ３９﹒３５元人幣 上升１﹒９４％ ∥＋ ３０﹒９０％

∥

中國人壽（０２６２８） ２０﹒５５元 上升１﹒９９％ ∥

（滬：６０１６２８） ３０﹒５８元人幣 上升２﹒１７％ ∥＋ ６９﹒０４％

∥

眾安在線（０６０６０） １８﹒８８元 上升０﹒６４％ ∥

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

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