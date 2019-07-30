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即市新聞

30/07/2019 09:35

《中資異動》新華保險急升逾３％暫冠國指股，料中期多賺超過八成

　　《經濟通通訊社３０日專訊》新華保險（０１３３６）Ｈ股現價上升３﹒３８％，報
３９﹒８元，暫五連揚累漲５﹒８６％，暫升幅最大國指股；成交約２３０萬股，涉資９１６５
萬元。
　　Ａ股（滬：６０１３３６）現價５７﹒１６元人民幣，升３﹒８３％，成交５﹒１３億元人
民幣，涉及８９８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價６３﹒１５％。
　　新華保險預期，今年上半年淨利潤按年增加４６﹒３９億元人民幣，按年增加８０％；而扣
除非經常性損益的淨利潤則按年增加２６﹒２４億元人民幣，按年增加４５％。
　　交銀國際維持該股中性評級，目標價４８元。瑞信維持跑贏大市評級，目標價４８﹒５元。
　　現時，恆生指數報２８１７９，上升７２點或上升０﹒２６％，主板成交４２﹒３６億元。
國企指數報１０８２１，上升４０點或上升０﹒３８％。
　　上證綜指報２９５４，上升１３點或上升０﹒４５％，成交１２３﹒３９億元人民幣。
　　深成指報９３９５，上升４１點或上升０﹒４４％，成交１４２﹒８６億元人民幣。

　表列相關或同板塊股份表現

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中國太平（００９６６）　　２２﹒１５元　　　　上升１﹒１４％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國人保（０１３３９）　　　３﹒３３元　　　　上升０﹒６０％　　∥
　　（滬：６０１３１９）　　　９﹒１９元人幣　　上升１﹒８８％　　∥＋２１３﹒５０％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國再保險（０１５０８）　　１﹒３６元　　　　下跌０﹒７３％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國平安（０２３１８）　　９５﹒５０元　　　　上升０﹒５３％　　∥
　　（滬：６０１３１８）　　９０﹒４７元人幣　　上升１﹒１４％　　∥＋　　７﹒６１％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國財險（０２３２８）　　　９﹒４８元　　　　上升０﹒３２％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥　
　中國太保（０２６０１）　　３４﹒１５元　　　　上升２﹒４０％　　∥
　　（滬：６０１６０１）　　３９﹒３５元人幣　　上升１﹒９４％　　∥＋　３０﹒９０％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國人壽（０２６２８）　　２０﹒５５元　　　　上升１﹒９９％　　∥
　　（滬：６０１６２８）　　３０﹒５８元人幣　　上升２﹒１７％　　∥＋　６９﹒０４％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　眾安在線（０６０６０）　　１８﹒８８元　　　　上升０﹒６４％　　∥
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ｔｔ）

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