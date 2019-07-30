【駐滬專電】內地已有１０家公募基金開通轉融通證券出借業務

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上交所網站顯示，目前已開通轉融通證券

出借業務權限的公募基金增至１０家。分別是華夏基金、南方基金、富國基金、博時基金、易方

達基金、華安基金、匯添富基金、嘉實基金、華泰柏瑞基金和招商基金。

中證監６月發文，允許公募基金參與轉融通證券出借業務，引發行業機構的積極參與。

