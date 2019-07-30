《午市前瞻》港股短期料上試２８５００，市場已消化儲局減息預期

《經濟通通訊社３０日專訊》市場觀望聯儲局議息會議，以及在上海舉行的美中貿易談判，

美股隔晚個別發展，道指上漲２８點，至２７２２１點；標指跌４點，至３０２０點；納指跌

３６點收報８２９３點。

是日為期結日，恆指開報２８０５９跌４６點，惟已是半日最低位，其後中資金融股造好及

重磅股友邦（０１２９９）有反彈下，港股由跌轉升，最高見過２８２７４點升１６８點，港股

其後升勢持續，最終港股半日收報２８２０２，升９５點或升０﹒３４％，半日主板成交

３５４﹒５４億元。國企指數收報１０８５５，升０﹒７０％或升７５點。

即月期指及國指期貨估計結算價分別約２８２２１及１０８５８點；而８月合約，分別午收

報２８１３３漲４２點，及報１０８３７升５６點。

Ａ股同樣造好，上證綜合指數報２９６０，升１９點或升０﹒６５％，半日成交

１０１４﹒６２億元人民幣。

深證成分指數報９４４４，升９０點或升０﹒９７％，半日成交１２６４﹒５４億元人民幣

。

重磅股方面，騰訊（００７００）與高通在手遊及５Ｇ領域合作，半日升０﹒８１％，報

３７５﹒２元；匯控（００００５）升０﹒０８％，報６３﹒９５元；友邦（０１２９９）四連

跌後喘定，無升跌，報８２﹒６元；港交所（００３８８）半日升０﹒７５％，報２６７元；中

移動（００９４１）升０﹒７４％，報６７﹒７元。



＊國壽新保盈喜受捧，前者最佳藍籌，後者最佳國指股＊



內險股幾全線上漲，國壽（０２６２８）公布中期多賺逾倍，主要受惠投資收益增加及稅費

減少，半日升１﹒９９％，報２０﹒５５元，為全日表現最佳藍籌；新保（０１３３６）料會多

賺八成，半日升３﹒３８％，報３９﹒８元，為全日表現最佳國指股；平保（０２３１８）升０

﹒８９％，報９５﹒８５元；太保（０２６０１）漲３﹒３％，報３４﹒４５元；太平

（００９６６）揚２﹒０５％，報２２﹒３５元；財險（０２３２８）走高１﹒８％，報９﹒６

２元；中人保（０１３３９）升１﹒２１％，報３﹒３５元；中再保（０１５０８）無升跌，報

１﹒３７元。

兩隻藍籌醫藥股同漲，中生製藥（０１１７７）升１﹒１６％，報９﹒６１元；石藥

（０１０９３）亦走高１﹒１６％，報１３﹒９元。其他醫藥股方面，四環醫藥（００４６０）

走高３﹒１６％，報１﹒６３元；中國中藥（００５７０）升０﹒８３％，報３﹒６５元；國藥

（０１０９９）則跌０﹒８４％，報２９﹒５元；康哲藥業（００８６７）亦跌１﹒３３％，報

７﹒４４元；三生製藥（０１５３０）升１﹒６６％，報１３﹒４４元；金斯瑞（０１５４８）

則跌１﹒２１％，報１９﹒６元。



＊新城發展再售地產項目股價再跌，收息股偏軟包辦最差藍籌及國指股＊



內房股亦有追捧，潤地（０１１０９）升１﹒０３％，報３４﹒３元；中海宏洋

（０００８１）漲１﹒２５％，報４﹒０５元；世房（００８１３）走高１﹒１４％，報

２２﹒２元；龍湖（００９６０）揚１﹒０２％，報２９﹒８５元；綠城中國（０３９００）急

升３﹒８３％，報５﹒９６元；新城發展（０１０３０）則跌２﹒１４％，報６﹒８５元，此前

該股公布以２７﹒３７億人幣再售八個地產項目。

５Ｇ設備股普遍上揚，其中中通服（００５５２）走高１﹒６３％，報５﹒６２元；鐵塔（

００７８８）亦升１﹒４５％，報２﹒１元；中興（００７６３）走高０﹒４１％，報

２４﹒７元；摩比發展（００９４７）升１﹒７９％，報１﹒１４元；京信通信（０２３４２）

升０﹒５％，報２元。

收息股個別偏軟，電能（００００６）為半日表現最差藍籌，半日跌１﹒３１％，報

５６﹒７元；粵海投資（００２７０）亦跌１﹒３２％，報１６﹒４６元，為半日表現最差國指

股；煤氣（００００３）則升０﹒４６％，報１７﹒４６元；領展（００８２３）再跌

０﹒４３％，報９１﹒９５元。



＊黃志陽：國壽業績反覆，長線股價未必能跑贏其他同業＊



是日為期指結算日，恆指今日反彈百多點。安山資本資產管理部董事黃志陽接受《經濟通通

訊社》訪問時分析指，今日股市回穩主要因昨日下午３時，國務院港澳辦記招未有以更強硬的姿

態回應本港最新局勢有關，他相信昨日的言論可暫緩市場對後市的悲觀情緒，繼續觀望氣氛。

中美本日將重啟經貿會談，以及聯儲局開展一連兩日的議息會議，黃志陽相信，是次中美會

談，中國一方會增購美國農產品，美方仍會釋出更多「放生」華為的政策，另外現時市場已消化

聯儲局減息預期，故預料恆指於期指結算過後仍能企穩２８０００關口，短期可上望２８５００

點的位置。

個股方面，國壽昨日公布盈喜，料中期多賺逾倍，今早股價上升。黃志陽預料國壽短期可以

彈至２２元的水平，惟對其看法中性，因其過往業績反覆較易受經濟大環境影響，再者，是次國

壽業績造好部分亦受惠於內地減稅政策，故相信長線走勢未必能跑贏其他同業。（ｓｃ）

