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30/07/2019 17:43

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２４﹒４億，買建行平保騰訊沽金茂頤海

　　《經濟通通訊社３０日專訊》港股周二欠反彈動力，成交縮減。是日期指結算，現貨恆指開
報２８０５９跌４６點已是全日最低位。在內險股炒盈喜消息下，恆指由跌轉升，最高見過
２８２７４點升１６８點，惟高位未能穩企，最終收升４０點或０﹒１４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２４﹒４１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀
行（００９３９）、中國平安（０２３１８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是
中國金茂（００８１７）、頤海國際（０１５７９）。
　　主板成交６１７﹒１億元，較昨日減少約一成％，其中港股通成交６７﹒９億元，佔總成交
１１％。
　
＊７﹒８億北水再買入建行，內險盈喜受捧＊
　
　　再有７﹒８３億北水淨買入建設銀行，股價升０﹒３３％，內險股發盈喜而受捧，普遍走強
，促使１﹒６１億北水湧入中國平安，股價升０﹒１６％，騰訊公布與高通在手遊及５Ｇ領域上
合作，獲１﹒５９億北水買入，股價升０﹒２７％。
　　上海易居房地產研究院指，上半年易居研究院監測的１００個城市新建商品住宅成交均價為
每平方米１４０６５元人民幣，但有６４４７萬北水沽出中國金茂，股價仍升０﹒７７％，另有
３８２０萬北水沽出中高端火鍋底料生產商頤海國際，股價跌４﹒０７％。（ｂｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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