《美元走勢－羅明立》避險資金撐美元，英鎊考驗１６╱１７年低位

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒９４ １０８﹒５３ １０８﹒８１

歐元╱美元 １﹒１１４７ １﹒１１３１ １﹒１１４４

英鎊╱美元 １﹒２２２６ １﹒２１１７ １﹒２２１６

美元╱瑞郎 ０﹒９９２２ ０﹒９９０３ ０﹒９９１４

美元╱港元 ７﹒８２３９ ７﹒８１８４ ７﹒８２０６



《美元走勢》美國總統特朗普於社交媒體指，歐盟及中國傾向進一步降低利率，並將資金注

入金融體系，使製造業更容易銷售產品，相比之下美國聯儲局於當地通脹非常低的情況下，仍然

按兵不動，情況實在太混亂。另外，他又指小幅度地下調利率並不足夠。特朗普再度抨擊美聯儲

工作不足，不過並未對美元構成壓力，因為投資者目前主要關注英國硬脫歐的風險，避險資金支

持美元向上。

歐元跌至１﹒１１低位開始喘定，但反彈力度不大，美元兌日圓在１０９關口前受阻，等候

央行議息結果。

日本政府宣布，下調今個財政年度的經濟增長預測，由之前預期的１﹒３％調低至０﹒９％

，主要受出口轉弱影響。通脹方面，政府預計今個財政年度通脹率為０﹒７％，下年度為０﹒８

％，低於２％的目標水準。日本央行將於本周議息，政府於議息前下調經濟預測，可能鼓勵央行

繼續超寬鬆的貨幣政策，但估計今次按兵不動的機會仍然較高。

英國新首相上台後就脫歐的言論一如預期般強硬，外相藍韜文要求歐盟改變頑固立場。市場

對「硬脫歐」的預期進一步上升，鎊匯跌至１﹒２１低位，有望考驗２０１６╱２０１７年的低

位。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１７０ １﹒１０５０ １﹒１２２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３２２０ １﹒３０８０ １﹒３２７０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

