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即市新聞

30/07/2019 15:05

《美元走勢－羅明立》避險資金撐美元，英鎊考驗１６╱１７年低位

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９４　　　１０８﹒５３　　　１０８﹒８１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１４７　　　１﹒１１３１　　　１﹒１１４４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２２２６　　　１﹒２１１７　　　１﹒２２１６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２２　　　０﹒９９０３　　　０﹒９９１４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２３９　　　７﹒８１８４　　　７﹒８２０６

　　《美元走勢》美國總統特朗普於社交媒體指，歐盟及中國傾向進一步降低利率，並將資金注
入金融體系，使製造業更容易銷售產品，相比之下美國聯儲局於當地通脹非常低的情況下，仍然
按兵不動，情況實在太混亂。另外，他又指小幅度地下調利率並不足夠。特朗普再度抨擊美聯儲
工作不足，不過並未對美元構成壓力，因為投資者目前主要關注英國硬脫歐的風險，避險資金支
持美元向上。
　　歐元跌至１﹒１１低位開始喘定，但反彈力度不大，美元兌日圓在１０９關口前受阻，等候
央行議息結果。
　　日本政府宣布，下調今個財政年度的經濟增長預測，由之前預期的１﹒３％調低至０﹒９％
，主要受出口轉弱影響。通脹方面，政府預計今個財政年度通脹率為０﹒７％，下年度為０﹒８
％，低於２％的目標水準。日本央行將於本周議息，政府於議息前下調經濟預測，可能鼓勵央行
繼續超寬鬆的貨幣政策，但估計今次按兵不動的機會仍然較高。
　　英國新首相上台後就脫歐的言論一如預期般強硬，外相藍韜文要求歐盟改變頑固立場。市場
對「硬脫歐」的預期進一步上升，鎊匯跌至１﹒２１低位，有望考驗２０１６╱２０１７年的低
位。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１７０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３２２０　　　１﹒３０８０　　　１﹒３２７０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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