【脫歐之後】英前財相拉攏工黨，阻硬脫歐

英國前財相夏文達反對無協議脫歐（硬脫歐），在約翰遜上周成為首相前辭職，如今更化身

反對派，計劃團結各黨派，誓阻硬脫歐噩夢成真。

《觀察家報》報道，早在約翰遜上周入主唐寧街１０號之前，夏文達已經跟在野工黨的影子

脫歐大臣施紀賢（Ｋｅｉｒ Ｓｔａｒｍｅｒ）會面，計劃組跨黨派聯盟，力阻硬脫歐。

正在醞釀的方法包括修改脫歐相關法例，要求必須得到國會通過才可脫歐，如果在限期前未

達成協議，可逼使約翰遜延長脫歐限期。

如果仍未能阻止硬脫歐，最後手段是向約翰遜政府提出不信任動議。《香港經濟日報》

