本月２１日發生元朗白衣人襲擊事件後，多條鐵路線的港鐵（０００６６）車長相繼發起實
名聯署批評港鐵當日處理手法；近日網上更流傳有港鐵車長醞釀今早（３０日）會在調景嶺站發
動罷工，促港鐵作公開道歉；新巴職工會則表示會響應「塞爆港島」，籲全港巴士從業員以安全
速度駕駛。
工聯會旗下的香港鐵路工會聯合會表明不會參與罷工，籲同事們堅守崗位，保持鐵路正常運
作，繼續服務市民；職工盟屬下香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁亦表示，未聞有同事發起罷工
。《香港經濟日報》
30/07/2019 08:31
【移交逃犯】網傳港鐵車長今罷工，工會稱不參與
本月２１日發生元朗白衣人襲擊事件後，多條鐵路線的港鐵（０００６６）車長相繼發起實
名聯署批評港鐵當日處理手法；近日網上更流傳有港鐵車長醞釀今早（３０日）會在調景嶺站發
動罷工，促港鐵作公開道歉；新巴職工會則表示會響應「塞爆港島」，籲全港巴士從業員以安全
速度駕駛。
工聯會旗下的香港鐵路工會聯合會表明不會參與罷工，籲同事們堅守崗位，保持鐵路正常運
作，繼續服務市民；職工盟屬下香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁亦表示，未聞有同事發起罷工
。《香港經濟日報》
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