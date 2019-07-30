【移交逃犯】網傳港鐵車長今罷工，工會稱不參與

本月２１日發生元朗白衣人襲擊事件後，多條鐵路線的港鐵（０００６６）車長相繼發起實

名聯署批評港鐵當日處理手法；近日網上更流傳有港鐵車長醞釀今早（３０日）會在調景嶺站發

動罷工，促港鐵作公開道歉；新巴職工會則表示會響應「塞爆港島」，籲全港巴士從業員以安全

速度駕駛。

工聯會旗下的香港鐵路工會聯合會表明不會參與罷工，籲同事們堅守崗位，保持鐵路正常運

作，繼續服務市民；職工盟屬下香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁亦表示，未聞有同事發起罷工

。《香港經濟日報》

