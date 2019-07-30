多項土地供應措施押後，但政府仍繼續推動發展粉嶺高球場及棕地。土木工程署就粉嶺高爾
夫球場用地局部發展及新界北第一期研究，進行可行性研究的顧問費招標，前者研究料於
２０２１年第三季完成。《香港經濟日報》
30/07/2019 08:40
【土地供應】粉嶺高球場棕地發展研究招標
多項土地供應措施押後，但政府仍繼續推動發展粉嶺高球場及棕地。土木工程署就粉嶺高爾
夫球場用地局部發展及新界北第一期研究，進行可行性研究的顧問費招標，前者研究料於
２０２１年第三季完成。《香港經濟日報》
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