【土地供應】粉嶺高球場棕地發展研究招標

多項土地供應措施押後，但政府仍繼續推動發展粉嶺高球場及棕地。土木工程署就粉嶺高爾

夫球場用地局部發展及新界北第一期研究，進行可行性研究的顧問費招標，前者研究料於

２０２１年第三季完成。《香港經濟日報》

