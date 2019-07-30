姚思榮料７月港酒店收入最多跌兩成，憂遊行影響今秋商務旺季

《經濟通通訊社３０日專訊》旅遊界立法會議員姚思榮今早出席電台節目訪問，談及近日遊

行示威及基建設施對本港旅遊業影響。他表示，遊行示威活動明顯影響旅客來港意欲，６月來港

人數雖有升幅但見放緩，內地旅客人數按年比較亦從去年的有升幅變為今年持平。他解釋，連續

遊行示威發生的激烈行動甚至流血事件，令海外旅客對香港看法逐漸改變。

酒店及零售業方面，他預料６月酒店入住率跌３％，７月份更預計有５％跌幅；酒店收入方

面，６月份下跌約１０％，７月份甚至可能跌１５－２０％。他預期，如果８月份示威行動暫緩

，９月旅遊數字或會恢復，否則將繼續惡化，但現時未見利好因素，因此普遍看淡。

他又指，９月中旬至１１月中旬為商務旺季，主要為高消費客人，亦有展覽舉行，若遊行影

響繼續，或對酒店及零售業帶來進一步影響。他指為紓緩海外遊客憂慮，商務及經濟發展局局長

邱騰華已去信各領事館及辦事處解釋目前情況。

內地旅客方面，他表示，貿易戰導致經濟下行、人民幣走貶，加上網購令部分內地居民不再

需要到香港購物，導致過夜客人均消費從數年前６８００元下降至現時約６０００元。他期望藉

著高鐵開通新站點，吸引更多非一線但經濟水平發展較快城市的遊客，並預期交通方便令即日往

返客升幅將高於過夜客，籲旅發局投放資源對該類城市多作宣傳。（ｔｆ）

