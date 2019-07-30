《經濟通通訊社３０日專訊》港鐵（０００６６）表示，受北角站有列車車門受阻影響，港
島線銅鑼灣站至太古站列車服務暫停，堅尼地城站至銅鑼灣站列車服務維持５分鐘一班，太古站
至柴灣站列車服務亦維持５分鐘一班。港鐵現正安排免費穿梭巴士接載乘客。
有網民發起今早全港大塞車行動，其中在調景嶺站月台，觀塘線往黃埔方向，一班列車受到
多名戴上口罩人士以背囊等物品，阻礙車門關上，擾攘超過個半小時後，至早上９時１５分成功
開出，之後有列車抵達，接載乘客前往黃埔方向。（ｂｉ）
30/07/2019 10:20
【移交逃犯】港鐵（６６）港島線銅鑼灣站至太古站服務暫停
《經濟通通訊社３０日專訊》港鐵（０００６６）表示，受北角站有列車車門受阻影響，港
島線銅鑼灣站至太古站列車服務暫停，堅尼地城站至銅鑼灣站列車服務維持５分鐘一班，太古站
至柴灣站列車服務亦維持５分鐘一班。港鐵現正安排免費穿梭巴士接載乘客。
有網民發起今早全港大塞車行動，其中在調景嶺站月台，觀塘線往黃埔方向，一班列車受到
多名戴上口罩人士以背囊等物品，阻礙車門關上，擾攘超過個半小時後，至早上９時１５分成功
開出，之後有列車抵達，接載乘客前往黃埔方向。（ｂｉ）
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